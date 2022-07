Plíšková hledá nový impulz, znovu mění kouče. Vydá se českou cestou?

Karolína Plíšková na Wimbledonu porazila Martincovou a postoupila do 2. kola • Reuters

Po dvaceti měsících končí spolupráce Karolíny Plíškové a německého kouče Sashy Bajina. Loni touto dobou se společně těšili z wimbledonského finále, nyní žebříčkově nejlepší česká tenistka (15. na WTA) oznámila, že zcela mění svůj tým. Jejím novým kondičním koučem se stal britský expert Jez Green, jenž pracoval s Andym Murrayem, Alexandrem Zverevem či Tomášem Berdychem. Jméno tenisového trenéra by měla KP oznámit brzy.

Ani ve třiceti letech se stále nevzdává snu, že jednou získá grandslamový titul. A nemůže si dovolit přešlapovat na místě. Když získá pocit, že je spolupráce s trenérem vyčerpána, neváhá a jedná. I proto bude mít Karolína Plíšková opět nového kouče, osmého za posledních sedm let. Spolupráce se Sashou Bajinem skončila po Wimbledonu, kde obhájkyně finále ztroskotala už ve 2. kole na raketě domácí Britky Katie Boulterové, až 118. tenistky žebříčku.

„Se Saschou jsme na začátku vyzkoušeli novu filozofii tenisu. Snažili jsme se do mé hry přidat několik nových prvků a vím, že to celé zafungovalo velmi dobře. Celkově to bylo skvělých dvacet měsíců s několika vzestupy a pády. Sascha mě hodně naučil a chci mu poděkovat za všechny ty měsíce dřiny, podpory a obětavosti,“ uvedla Plíšková v tiskové zprávě. Podle zákulisních informací proběhl rozchod v dobrém.

Při loňském tažení do finále Wimbledonu vyzdvihovala Plíšková podporu týmu vedeného Bajinem a víru v její schopnosti jako hlavní předpoklad úspěchu, který přišel po nevýrazné první polovině sezony. Tentokrát se zdá, že něco ze vzájemné důvěry už chybělo. Především ze strany české tenistky.

Ta si koncem prosince při tréninku ve španělské Marbelle zlomila zápěstí na pravé herní ruce. „Dělala jsem přeskoky ve fitku, jeden se nepovedl a spadla jsem na obě ruce. Ještě klika, že jsem si zlomila jen jednu. Jak jsem dala ruce před sebe, mohly to odnést obě. Hned jsem slyšela, jak v zápěstí křuplo. Bylo mi jasný, že je zle,“ popisovala situaci, která přišla na samém konci tréninku, kdy již byla vyčerpaná. Kondiční trenér Marino Bašič, jehož si Bajin prosadil loni v létě do týmu na úkor oblíbeného Azuze Simčiče, stoprocentně neodhadl situaci.

Plíšková vynechala Australian Open a na kurty se vrátila až koncem března v Indian Wells. Ač se již cítí stoprocentně v pořádku, výsledky nepřicházejí. V sezoně má zápornou zápasovou bilanci 9:11, vyjma čtvrtfinále na trávě v Berlíně a na antuce ve Štrasburku neuhrála na turnajích žádný výsledek.

„Rozhodli jsme se udělat změnu, další nový impuls. Cítili jsme, že má hra už se výrazně neposouvá. Bohužel, všechno má své limity a všechno jednou končí,“ vysvětlila Plíšková důvod rozchodu. „Bylo mi velkou ctí a potěšením, pracovat s Kájou. Je mi líto, že jsem jí nemohl pomoci více, ale jsem velmi vděčný, za to, že jsem ji mohl připravovat a poznat ji také o něco více jako člověka,“ uvedl Bajin, pod kterým si Plíšková loni kromě Wimbledonu zahrála i finále na dalších velkých akcích v Římě a Montrealu, po němž figurovala na třetím místě žebříčku.

Spolu s německým koučem a dlouholetým sparingpartnerem Sereny Williamsové končí v týmu i kondiční Bašič, jehož nahradí v tenisových kruzích respektovaný Jez Green. Holohlavý britský expert si udělal jméno prací pro Andy Murrayho, Alexandra Zvereva či Tomáše Berdycha. V současnosti ho zaměstnává Rakušan Dominic Thiem, s nímž se o Greena bude Plíšková dělit.

Česká jednička se momentálně připravuje v Marbelle na letní betonovou túru po severoamerických kurtech. Bere si delší čas na trénink, tudíž se nakonec nepředstaví na WTA turnaji v Praze a cestu vzhůru se pokusí začátkem srpna odstartovat v San Jose. Pak čeká Toronto, Cincinnati a poslední vrchol roku US Open.

Do Severní Ameriky již odcestuje s novým trenérem, jehož jméno oznámí brzy. Loni ji při US Open, kam Bajin nedorazil kvůli problémům s vízem, doprovázel někdejší elitní český deblista Leoš Friedl. Právě on může být jedním z adeptů na volné místo.

TRENÉŘI PLÍŠKOVÉ ZA POSLEDNÍ SEZONY

2015 Jiří Vaněk

2016 Jiří Vaněk

2017 David Kotyza

2018 Tomáš Krupa/Rennae Stubbsová/Conchita Martínezová

2019 Conchita Martínezová

2020 Daniel Vallverdu/Olga Savčuková

2021 Sascha Bajin

2022 Sascha Bajin/???

