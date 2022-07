Loučení za tmy. Nejvíc byla olympiáda, vzpomíná Sestini Hlaváčková

Rozlučkový turnaj zakončila večerním soubojem, v jehož závěru už pomalu nešlo vidět na druhou stranu kurtu. „Ale jsem šťastná, že jsme to v té tmě dohrály. Myslím, že jsme to odehrály s hezkým pocitem,“ usmála se Andrea Sestini Hlaváčková. S parťačkou Lucií Hradeckou podlehly ve čtvrtfinále tenisového Livesport Prague Open dvojici Miju Katová, Samantha Murrayová 3:6, 1:6.

Populární pár H+H sbírku svých 13 titulů už nerozšíří. „Třináctka je pro nás šťastné číslo,“ hlásily dobře naladěné dvojnásobné grandslamové šampionky a stříbrné medailistky z LOH v Londýně 2012. Češky si první (a poslední) společný turnaj od konce sezony 2016 chtěly především užít. A to přesto, že Hradecká na Prague Open obhajovala vítězství.

„Andy mi psala: Zahraješ si se mnou poslední zápas? Já jsem řekla: Počkej, myslela jsi poslední turnaj!“ líčila Hradecká. „Jsem ráda, že se na to Andy připravila a nešla rovnou z voleje. Myslím, že jsme předvedly krásný tenis.“

Sestini Hlaváčková ukončila profesionální kariéru před čtyřmi lety. Středobodem jejího vesmíru je od té doby dcera Isabella. Ta na vlastní oči viděla, jak její máma šla ještě jednou čelit soupeřkám na profesionálním okruhu WTA.

Z pondělního vítězného zápasu si Sestini Hlaváčková odnesla zraněný prsní sval. Na čtvrtek se dokázala připravit, i když zápas skončil celkem jednoznačnou porážkou. Že není co oslavovat? „Ale je. Turnaj jsme zahájily krásným zápasem a teď jsme to ukončily. Tímhle zápasem se asi prohrát muselo. Jsem moc ráda, jak to dopadlo. Děkuji ještě jednou Lucce, že do toho šla, že turnaj obětovala i s vidinou, že nebudu úplně ready. Nakonec jsme to odehrály dobře,“ oddechla si pětatřicetiletá plzeňská rodačka.

„Myslím, že jsme si to obě dvě užily. I když bych byla radši, kdybychom hrály trochu dřív, kdy by bylo lépe vidět,“ doplnila Hradecká.

I přes pokročilou hodinu přichystali fanoušci tenistkám ovace. „Bylo to moc hezké. Vidět lidi, kteří si pamatují naše duo H+H, je hrozně krásný pocit a i mně to dává zpět vzpomínky, kdy jsme bojovaly jak na turnajích, tak reprezentačních akcích za Česko. Bylo to znát, že máme fanoušky za zády,“ děkovala Sestini Hlaváčková.

Nejslavnější období obě tenistky prožily mezi triumfy na Roland Garros 2011 a US Open 2013. „Ty tři roky nám to strašně šlo. Jsou to krásné vzpomínky. Pro mě vždy nejvýše je a bude olympijská medaile, ta nás posunula na jiný level úspěšnosti,“ vyzdvihla Sestini Hlaváčková. „Když někomu, kdo nezná tenis, řeknete, že máte olympijskou medaili, spadne mu brada. Pro mě to bylo něco neskutečného, co jsme dokázaly. Poté jsem hrála i se spoustu jiných hráček, ale už to nikdy nemělo takové grády. Vždy jsem si říkala, že těch největších úspěchů jsme dosáhly s Luckou.“

Hradecká připomněla i další společné triumfy. „Mně se teď honí takových myšlenek a zážitků. Samozřejmě grandslam, olympiáda je asi nejvíc, ale mám v hlavě i ty malé turnaje, po kterých jsme se dostávaly do tenisové špičky,“ vyprávěla tenistka, která se chystá na odlet do zámoří. Coby 41. hráčku světového žebříčku čtyřhry čekají další výzvy na hlavním okruhu.

„Je mi líto, že Lucka musí v pátek odletět na turnaj a nebude jak na rozlučku, tak večer na párty,“ dodala nyní už oficiálně bývalá tenistka Sestini Hlaváčková.