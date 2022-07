Prague Open: postup Noskové, konec Krejčíkové i loučení Hlaváčkové

Vítězka loňského juniorského Roland Garros Nosková narazí v příštím duelu právě na Hibinovou, 251. hráčku světa. Z českých hráček v turnaji pokračuje ještě Marie Bouzková, jež vyzve v pátek v boji o semifinále Rusku Oksanu Selechmetěvovou.

Ve čtvrtfinále čtyřhry dohrál pár Lucie Hradecká, Andrea Sestini Hlaváčková. Duo H+H prohrálo s britsko-japonským párem Samantha Murrayová, Mija Katoová za pětapadesát minut 3:6, 1:6. Sestini Hlaváčková, která pojala turnaj jako rozlučku s kariérou, tím pádem sehrála svůj definitivně poslední zápas.

Svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy Nosková vykročila za životním vítězstvím proti 38. hráčce světa Cornetové už v úvodní sadě, kterou vyhrála v koncovce. Čtvrtfinalistka posledního Wimbledonu, kde ukončila vítěznou sérii světové jedničky Igy Šwiatekové, se ale oklepala, ve druhé sadě dominovala a vynutila si třetí set.

V něm přišla každá tenistka jednou o servis a utkání dospělo do zkrácené hry. V ní 112. hráčka světa Nosková prohrávala 0:2, šesti míčky za sebou ale k radosti publika tie-break otočila a měla k dispozici čtyři mečboly. Cornetová se ale ani tentokrát nevzdala, všechny odvrátila a podobně si vedla i při pátém mečbolu za stavu 6:7. Teprve až když si Nosková vynutila šestou šanci na ukončení zápasu, tak kapitulovala.

Duel dvojnásobné vítězky loňského French Open Krejčíkové s Hibinovou se dlouho nesl ve znamení ztracených servisů. Šestadvacetiletá rodačka z Brna přišla v úvodu dvakrát o podání, díky třem brejkům se ale ujala vedení. V závěru prvního setu prolomila servis japonské soupeřky ještě jednou a proměnila třetí setbol.

Ve druhé sadě měla Krejčíková další dva brejky. Za stavu 5:3 podávala na výhru v zápase, šanci ale nevyužila. Hru neukončila ani později za stavu 6:5 při podání soupeřky a neměla ani jeden mečbol. Ve zkrácené hře uspěla po třetím využitém setbolu Japonka (7:5).

Rozhodnutí padlo v osmé hře třetího setu, poté co Hibinová získala brejk na 5:3. Při jejím servisu pak měla Krejčíková čtyři brejkbolové příležitosti, znovu ale neuspěla. Obhájkyně titulu v utkání využila jen 7 z 22 šancí na brejk a udělala osm dvojchyb.

„Je mi líto, že už dál nepokračuju, a budu se těšit příští rok,“ uvedla Krejčíková, načež se neubránila slzám. „Myslím, že kámen úrazu byl servis. Nebyl optimální a v důležitých momentech mě nepodržel, jak jsem chtěla. To se tak někdy stane. Jedu dál,“ doplnila Krejčíková.

Rozdíl 785 míst v žebříčku

Sedmnáctiletá Havlíčková se do druhého kola na okruhu WTA dostala poprvé v kariéře. Od finalistky loňského Turnaje mistryň Kontaveitové ji v žebříčku dělí 785 míst, nicméně začala bojovně. Ve třetí hře ale přišla o podání, zatímco rodačka z Tallinnu nezaváhala.

Také ve druhém setu se Havlíčková favoritky nezalekla. Nezlomil ji ani ztracený servis v úvodu a hned Kontaveitové brejk oplatila. Ve třetím gamu odvrátila tři brejkboly a dál držela s druhou hráčkou světa krok. Kontaveitová ale za stavu 3:3 prolomila servis české juniorky znovu, šanci už nepustila a po hodině a 14 minutách slavila postup mezi nejlepší osmičku.

„Musím říct, že mi tolik lidí ještě po prohře negratulovalo. To je novinka,“ řekla s úsměvem na tiskové konferenci Havlíčková. „Dojmy ze zápasu jsou dobré. Mrzí mě, že jsem prohrála, ale vyhrát by bylo nesmírně těžké. V podstatě to bylo až nemožné. Ze zápasu si beru jen to nejlepší,“ doplnila talentovaná tenistka.

Loučení s kariérou

Poslední zápas úspěšné kariéry sehrála Sestini Hlaváčková. Pětatřicetiletá tenistka a bývalá světová trojka v deblu s dlouholetou parťačkou Hradeckou, s níž získala dva grandslamové tituly nebo stříbro z olympiády v Londýně, vypadla ve čtvrtfinále.

V duelu proti dvojici Murrayová, Katoová nezaznamenaly Češky ani jeden brejk. Fanoušci po zápase odměnili Hlaváčkovou potleskem,

„Jsem strašně šťastná, že jsme to nakonec v té tmě dohrály. Myslím, že jsme to odehrály s hezkým pocitem,“ řekla Hlaváčková.

„Ano, prohrály jsme, ale pořád je co oslavovat. Turnaj jsme zahájily krásným zápasem v pondělí a teď to ukončily. Děkuji ještě jednou Lucce, že do toho šla a že ten turnaj obětovala i s tou vidinou, že nebudu úplně ready. Myslím, že jsme to ale nakonec odehrály dobře," dodala.

Oficiální ceremoniál na rozloučenou s vítězkou 27 turnajů ve čtyřhře se uskuteční v sobotu.