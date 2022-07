Bouzková v Praze získala první titul na WTA! Splnil se mi sen, hlásila dojatě

„Chci poděkovat všem, co jste mi přišli v posledních dnech fandit. Ani nedokážu popsat, jakou mám teď radost. Je neuvěřitelné, že se mi podařilo vyhrát první titul doma, a nemohu být šťastnější. Splnil se mi sen a hrozně si to užívám,“ řekla v proslovu na kurtu Bouzková.

„Je to má první vítězná řeč, takže se omlouvám, jestli není úplně nejlepší. Gratuluji také Anastasii a přeji ji všechno nejlepší do další kariéry,“ doplnila Bouzková, která by se ráda vrátila na turnaj v Praze i příští rok.

Čtyřiadvacetiletá Bouzková získala premiérový titul při čtvrté finálové účasti. Navázala na úspěšné vystoupení ve Wimbledonu, kde došla do čtvrtfinále, a celkem vyhrála devátý z deseti z posledních zápasů. O tři roky mladší Potapovovou porazila i ve druhém vzájemném zápase. Ruska ztratila ve finále sedm z osmi servisů a udělala pět dvojchyb.

„Marie, tohle byl pro tebe skvělý týden. Jsem ráda za tvůj první titul, kterého jsi dosáhla navíc tady, v domácím prostředí. Je to velmi sladké a přeji ti to,“ řekla Potapovová, která neúspěšně útočila na druhý titul v sezoně.

Rodačka z Prahy a 66. hráčka světa Bouzková se stala pátou domácí vítězkou pražského turnaje od jeho zařazení na okruh WTA. Jako první uspěla ve Stromovce v roce 2015 Karolína Plíšková, o rok později triumfovala Lucie Šafářová, v roce 2018 Petra Kvitová a vloni Barbora Krejčíková. Ta letos vypadla ve 2. kole, kde nestačila na Japonku Nao Hibinovou.

Bouzková měla výtečný vstup do utkání a díky třem prolomeným servisům se dostala do vedení 5:0. Potapovová několikrát reklamovala nezahlášený aut, během přestávky schovala hlavu do ručníku, hrozbu kanára přesto po odehraných 27 minutách neodvrátila. Ruska ztratila set poprvé na turnaji.

Před druhou sadou opustila rodačka ze Saratova na několik minut kurt, ani to jí ale nepomohlo. Stále se trápila na podání a ztratila prvních šest míčků. Poté co 59. hráčka světa ztratila i šesté podání po sobě, prohrávala 2:3. Bouzková následně brejk potvrdila a dotáhla duel k životnímu vítězství. Na lavičce ho s ní později oslavil i její mladší bratr.

Potapovová si nakonec vylepšila chuť ve čtyřhře, kde spolu s Janou Sizikovovou porazily ve finále krajanky Angelinu Gabujevovou a Anastasii Zacharovovou 6:3, 6:4.