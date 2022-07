Prší, prší. Bouzkovou na kurtu pobavil i DJ. Samé pecky, smála se

Ruské soupeřce jste povolila jen tři hry a postoupila po výsledku 6:3, 6:0. Jednoznačný zápas?

„Ano i ne. Takové skóre bývá ošemetné, nebylo to tak jednoznačné. Několik gamů bylo vyrovnaných, mohlo to jít taky na druhou stranu. Ale jsem ráda, že zápas utekl docela rychle, až na dešťovou přeháňku. Jsem ráda za kratší zápas.“

Jaké to bude v semifinále proti další Češce?

„Lidi budou fandit na obě strany, ne jako teď, kdy fandili hlavně mně. S Češkama jsem už hrála hodněkrát. Příprava na ně je stejná. My holky se známe, víc spolu trénujeme, ale jinak na přípravě a nástupu do zápasu to nic nemění.“

S Noskovou jste tady trénovala. Jak hodnotíte její styl?

„Linda je super hráčka. Další mladá česká holka. Čekám těžký zápas. Vím, že hraje dost agresivně. Trochu jsme se okoukaly, připravím se na to. Teď trochu vypnu a na sobotu nachystáme taktiku.“

Jak budete relaxovat?

„Na gauči. Teď už se žádná velká akce konat nebude. (usmívá se) A ještě dobrá večeře.“

Sedmnáctiletá Nosková je v laufu, má dlouhou vítěznou sérii. Čekáte tuhý boj?

„Je to velice kvalitní hráčka. Už takhle mladá hraje takto dobře. K tomu zápasu budu přistupovat, jako kdybych hrála proti komukoliv jinému. Je to semifinále, takže velký zápas. Budu se na něj koncentrovat od prvního do posledního míčku. Čekám, že Linda bude hrát kvalitně a musím do toho jít od prvního míče.“

Jak moc k vaší pohodě pomohla čtvrtfinálová účast ve Wimbledonu?

„Mám hodně nahraných zápasů. To mi určitě pomáhá. Snažím se na ty zápasy navazovat, stavět na tom a to je pro mě nejdůležitější. Doufám, že v sobotu budu moci na své hře zase stavět dál.“

Z turnaje jsou ven nejvýše nasazené Anett Kontaveitová i Barbora Krejčíková. Cítíte velkou šanci?

„V sobotu hraju proti Lindě, to je jediné, na co myslím. Pak se uvidí.“

Obě máte na kontě hodně vítězných zápasů v této sezoně. Vy 29, Nosková už přes 30. Mají se diváci na co těšit?

„Věřím, že to bude super zápas. Fanoušci tu byli od pondělí neskuteční. Od 11 hodin tu bylo nastoupeno spoustu lidí. Určitě bude zase krásná atmosféra. Písničky tam furt létají, samé pecky. (směje se) Těším se.“

Během dešťové pauzy zahrál DJ i Prší, prší, jen se leje a vy jste se bavila…

„No, to bylo úplně výborný. (směje se) My jsme slyšely úplně všechno.“

Nyní se na turnaji sžíváte s trenérem Theodorem Devotym. Co nového přináší do vaší hry?

„Přiletěl už do Wimbledonu, byl tam na poslední zápas i na předchozím kole, kdy viděl set. Dobře se nám spolupracuje, i mimo kurt si rozumíme. Od začátku to šlo tak nějak plynule pro nás oba. Dává mi hodně nových věcí, na kterých pracujeme od začátku. Zpestřujeme moji hru a to mi dává asi nejvíc.“

Snaží se, aby byl váš styl o něco útočnější?

„Přidává mi tam agresivitu. Je na okruhu tak dlouho, že mi předává spoustu zkušeností, ze kterých čerpám.“