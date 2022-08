H+H měly největší grády. TOP momenty Andrey Sestini Hlaváčkové

Ještě jednou bojovala na kurtu coby profesionální hráčka, naposledy ožilo populární tenisové duo H+H. Andrea Sestini Hlaváčková na domácím Livesport Prague Open po boku Lucie Hradecké postoupila do čtvrtfinále a po turnaji dala oficiálně sbohem aktivní kariéře. „Nikdy v životě by mě ani nenapadlo, že dosáhnu, čeho jsem dosáhla. Myslím, že spoustu lidí kolem jsem překvapovala každý rok,“ ohlížela se za úspěchy. „Mám za sebou nádhernou kariéru,“ říkala a marně zadržovala slzy dojetí.

Se všemi pauzami táhly společnou kariéru dlouhých čtrnáct let, odehrály bezmála 300 zápasů. Andrea Sestini Hlaváčková proto v první řadě děkovala parťačce Lucii Hradecké. „Duo H+H se dostalo z desetitisícovek v Jersey v Anglii pod olympijské kruhy na centrální dvorec ve Wimbledonu. Dostaly jsme se z neuvěřitelně malých turnajů do těch největších,“ prohlásila. „Dokonce jsme se rozešly, sešly a dokázaly k sobě najít cestu. Nakonec jsme si ji našly i na poslední společný zápas tady v Praze,“ vážila si Sestini Hlaváčková rozlučky.

Dva grandslamy

Zlatá éra dua H+H odstartovala prvním společným grandslamovým titulem v roce 2011. Na triumf z Paříže navázaly o dva roky později na US Open, kde vyřadily i slavné sestry Williamsovy. „Pro mě to bylo něco neskutečného, co vše jsme s Luckou dokázaly. Poté jsem hrála i se spoustou jiných hráček, ale říkala jsem si, že těch největších úspěchů jsme dosáhly právě spolu. Pak už to nikdy nemělo takové grády,“ uvědomila si Sestini Hlaváčková. „Dík nepatří jen Lucce, ale i jejímu trenérovi Jirkovi Fenclovi, který tam byl vždy i pro mě. Nevadilo mu, že nejsem jeho hráčka, bral nás jako tým.“

3

Na takové místo světového žebříčku čtyřhry to nejvýše vytáhla Andrea Sestini Hlaváčková.