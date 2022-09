Federerův odkaz: Mr. Wimbledon, miliardář. A také díky z Česka

Pochází ze Švýcarska, neutrální země s pouhými 8,6 miliony obyvatel, přesto jeho jméno zná celý svět. Vždyť kromě Antarktidy vítězil na všech kontinentech a šarmem své osobnosti i elegantního tenisu, který z něj prýštil, nenechal nikoho chladným. Roger Federer (41) nekončí možná kariéru jako nejvíc dekorovaný hráč v dějinách, pokud byste však udělali průzkum, kdo je pro tenisové příznivce GOAT (Greatest Of All Time), je velmi pravděpodobné, že by jím byl právě on. Jaký je odkaz Rogera Federera?