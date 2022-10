Plíšková v Ostravě končí, od Američanky z kvalifikace dostala kanára

Čtvrtfinalistka letošního US Open Plíšková se stala první českou tenistkou, která v Ostravě vypadla. Do druhého kola se probojovaly Petra Kvitová a Tereza Martincová. Barbora Krejčíková a Karolína Muchová vstoupí do turnaje ve středu.

Třicetiletá Plíšková neuspěla ve slezské metropoli ani na druhý pokus. Předloni vypadla po volném losu ve druhém kole, minulý rok na tvrdém povrchu v Ostravar aréně nestartovala kvůli zraněnému zápěstí.

Tenisový turnaj žen WTA Agel Open 2022 v Ostravě (tvrdý povrch, dotace 611.210 eur):

Dvouhra - 1. kolo:

Parksová (USA) - Karolína Plíšková (ČR) 6:0, 7:6 (7:3),

Kasatkinová (5-Rus.) - Raducanuová (Brit.) 7:5, 6:4,

Sasnovičová (Běl.) - Ostapenková (8-Lot.) 6:2, 6:2,

McNallyová (USA) - Blinkovová (Rus.) 6:1, 6:2.

Čtyřhra - 1. kolo:

Haddadová Maiaová, Danilinová (2-Braz./Kaz.) - Voráčová, Wang Si-jü (ČR/Čína) 6:2, 6:4.