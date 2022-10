Plíšková po debaklu: Nejhorší letošní zápas. Fanoušci byli skvělí

Co mám dělat!? Gesto Karolíny Plíškové po bleskovém returnu Američanky za stavu 0:5 bylo výmluvné. Rozhodila bezradně rukama, očima hledala kolegy v lóži. Z kanáru v prvním setu se dokázala vyhrabat, ve druhém setu vedla 3:1. Dostala se do tiebreaku, ale zápas zakončila dvojchybou. Udělala jich celkem osm, eso si nepřipsala žádné. „Velmi špatný zápas, možná jeden z nejhorších letos ode mne,“ nehledala Plíšková výmluvy.

Co se stalo v prvním setu?

„Nějak jsem se nemohla dostat do rytmu. Soupeřka tak nějak střílela, takže... Výborně servírovala, nebylo se kde nějak chytit a odzadu jsem se necítila vůbec dobře. Hrála jsem prostě špatně. Dlouho jsme nehrála před českým publikem, necítila jsem se úplně dobře a bohužel to tak dopadlo. Ve druhém setu to bylo trošičku lepší, tam už se dalo něco dělat. Vedla jsem 3:1, mohla jsem si ještě servis udržet, možná druhý vyhrát. Bylo to lepší, ona začala více kazit a já se do toho začala dostávat, ale bohužel to nedopadlo.“

S Parksovou jste hrála poprvé, překvapila vás něčím?

„To asi ne, protože mě nikdy žádná soupeřka nepřekvapí. Hrála dobře. Nevím, jak hrála minulé zápasy, je mladá, moc jsem ji neviděla, ani s ní netrénovala. Servírovala velmi dobře, i z druhého servisu měla strašně moc bodů. Tím se mi hrálo špatně, skoro jsme se nedostaly do výměn. Neměla jsme se jak dostat do hry.“

Nesvazovalo vás to doma po delší době?

„Možná trošku jo. K tomu soupeřka, od které jsem vůbec nevěděla, co čekat. Ten začátek byl hrozný, pak se to trochu zlepšilo, trochu jsme se uklidnila, začínala jsem se do toho dostávat, ale bohužel mi to trvalo set. A dát soupeřce set náskok je strašně moc.“

Na začátku druhého setu jste odvrátila soupeřce tři smeče, vypadalo, že vás to nakoplo...

„Jo, tam se to začínalo trošku lámat, i když ani v tom druhém setu jsem se necítila dobře. Myslím, že z mé strany to nebylo ani 30 procent toho, co dokážu hrát. Ale už to bylo aspoň trošku konkurenceschopné. Začala jsem lépe servírovat, už tam bylo pár lepších výměn, ale dobrý výkon to ode mě nebyl.“

I další hráčky říkají, že povrch je o dost pomalejší, než by se od betonu asi dalo čekat. Bylo to tak?

„Pomalejší je, ale byla jsem tady docela dost dlouho, abych si na to zvykla. Nesedlo mi to celé, trénovala jsem tady, povrch za to nemůže.“

Co jste říkala fanouškům?

„Lidi byli skvělí. I když jsem odehrála fakt špatný zápas v mých očích, tak lidi furt fandili. I druhý set to napůl zachránilo, trošku jsem se do toho začínala dostávat. I když byl výkon špatný a prohrávala jsem hodně, tak lidi furt fandili. Kvůli nim mě to mrzí, atmosféra byla v hale dobrá.“