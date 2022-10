Pozitivní znamení. Djokovič věří v návrat do Austrálie, chystá odplatu

Doma v Bělehradě se hotoví na závěr roku, jímž touží projít neporažený. Sedmý titul z pařížské haly Bercy, po něm srovnání Federerova rekordu šesti triumfů na Turnaji mistrů, který hostí Turín. To je plán Novaka Djokoviče do konce rozporuplné sezony, během níž mohl nastoupit jen na polovině grandslamových turnajů a z prvního místa pořadí ATP se svalil na současné sedmé.

Na čele žebříčku trůní devatenáctiletý Španěl Carlos Alcaraz, pokud má však Djokovič šanci hrát, je zřejmé, kdo je stále nejlepším tenistou světa. Tak jak to ukázal posledním doublem v Tel Avivu a Astaně, čímž letošní bilanci povýšil na 33 výher a 6 porážek.

Pro to, jak budou vypadat rekordní tabulky, až jednou pětatřicetiletý Srb skončí, je důležitý vývoj jeho australského příběhu. Z Melbourne byl letos deportovaný kvůli tomu, že není očkovaný proti covidu. Zrušení víz znamenalo, že se k protinožcům nesmí vrátit další tři roky. Ale…

„Dostávám pozitivní signály, ale zatím jen neoficiálně,“ prohlásil Djokovič pro srbský list Sportal. Jeho kauze prospívá fakt, že se v Austrálii změnila po volbách vláda a ta nová uvažuje o tom, že by škrtla automatický tříletý zákaz návratu do země všem, kterým byla víza zrušena kvůli chybějícímu očkování.

Djokovič je devítinásobným šampionem Australian Open a přes ošklivý zážitek, který v lednu udělal během pobytu v detenčním zařízení, na zemi nezanevřel.

„Moc bych se tam chtěl vrátit. Přes to, co se tam stalo, jsem se už přenesl. Chci jen hrát tenis, protože to umím nejlépe. A v Austrálii se mi vždy nejvíc dařilo, moje výsledky tam mluví za vše. Vždycky jsem extra motivovaný, když tam vyrážím. A tentokrát ještě víc,“ prozradil srbský tenista, jenž komunikuje se svým právníky v Austrálii, kteří náležitost řeší s tamními úřady. „Věřím, že během několika týdnů dostanu odpověď. A doufám, že bude pozitivní,“ věří Djokovič, jenž s 21 grandslamy o jeden zaostává za rekordmanem Rafaelem Nadalem.

Pořadí už mohlo vypadat jinak, nebýt pandemie covidu a jeho odmítavého přístupu k očkování. Kromě Austrálie musel vynechat i US Open. Do Austrálie již smí neočkovaní přijíždět a ve stejné doufá Djokovič i ve Spojených státech. „Hrají se tam ty nejvýznamnější turnaje, hodně by to pomohlo. Chápu, že lidi si o mém přístupu myslí cokoliv a respektuji to. Přeci jsem ale nikoho nepoškodil či neurazil. Jen si myslím, že každý má právo na svobodnou volbu,“ hájí se Srb, jenž letošní rok označil za svého pohledu za velmi zajímavý.

„Ať už prožiji cokoliv, vždy se z toho snažím vzít to pozitivní. Všechno, co se letos stalo v Austrálii a po ní, kdy se ke mně lidé nechovali hezky, což jsem ještě nikdy nezažil, mi slouží jako poučení k tomu, jak se mám pohybovat v životě a v tenisovém prostředí zvlášť. Hodně lidem v té době spadly masky, bylo zajímavé sledovat, jak ke mně přistupují,“ líčil Djokovič, jenž ocenil průlomový rok světové jedničky Carlose Alcaraze, kterého ještě z prvního místa může do konce sezony sesadit Nadal. „Má celkem slušnou šanci. A co bude příští rok? To se teprve ukáže,“ naznačil Djokovič, že pokud se zvednou covidová omezení, bude velmi těžké ho odstavit od trůnu a dalších titulů.