Podzimní renesance. Djokovič opět kraluje, v Austrálii už se chystají

Je strojem na vracení míčků, elastickým fakírem, jehož obranu je přetěžké propálit. S takovým tenisem se Novak Djokovič vyšvihl do čela nevšední statistiky. Nikdo před ním ještě nevítězil na ATP Tour v takové míře jako on. Poté, co se poprvé od titulu z Wimbledonu vrátil na okruh a okamžitě uchvátil během dvou týdnů poháry v Tel Avivu a Astaně, povýšil svou kariérní bilanci na 1022 vítězství a 205 porážek. S úspěšností 83,293 procenta tak v historických tabulkách předstihl lídra Rafaela Nadala.

Sezonu poté, co mu jediný vyhraný zápas ve finále US Open chyběl ke kalendářnímu Grand Slamu, přišel o dva z turnajů velké čtyřky kvůli tomu, že není očkovaný. Z Austrálie byl vyhoštěný, v USA si letos nezahrál ani jednou. A za titul z Wimbledonu zase kvůli známému sporu ATP s pořadateli kvůli účasti ruských a běloruských reprezentantů nedostal žádné body. I kvůli tomu přišel o první místo žebříčku. Přesto se Novak Djokovič na konci nejturbulentnější sezony kariéry usmívá.

Ač u jeho jména na komputeru ATP svítí aktuálně číslovka 7 a na trůnu se vyhřívá devatenáctiletý španělský supertalent Carlos Alcaraz, není sporu o tom, kdo zůstává nejlepším tenistou planety.

Pokud odečteme Laver Cup, jenž je sice počítán jako akce ATP, ale jeho charakter je především exhibiční, prohrál Djokovič naposledy ve čtvrtfinále Roland Garros s Rafaelem Nadalem. Od té doby je šestnáct utkání neporažený, byť musel po Wimbledonu vstřebat nechtěnou tříměsíční pauzu, protože na severoamerických betonech byl coby antivaxer persona non grata.

„Tak dlouho jsem byl během kariéry mimo pouze jedinkrát, když jsem si zranil loket. Vrátil jsem se ale naprosto fantasticky,“ pochválil se pětatřicetiletý borec, jenž během dvou týdnů ovládl slaběji obsazený turnaj v Tel Avivu, aby vzápětí triumfoval na bohaté akci v Kazachstánu. V Astaně mu v semifinále vzdal Daniil Medveděv a ve finále neměl šanci Stefanos Tsitsipas (6:3, 6:4). Kariérní titul číslo 90 a čtvrtý letošní byl velkým zadostiučiněním.

„Je požehnáním, že i v tomhle věku dokážu hrát takhle. Přeci jen 35 let není 25. Ale zkušenosti z takových velkých mačů se hodí,“ usmál se Djokovič, jenž letos prohrál jen šestkrát z 39 utkání. Kardinální otázkou sezony tak zůstává, co bylo letos v jeho silách, pokud by byl očkovaný a měl dveře otevřené všude. „Mohl být snad stejně dominantní jako loni a už vlastnit skoro všechny tenisové rekordy,“ myslí si někdejší americký tenista Jim Courier.

Takhle v přetahované o grandslamový rekord prohrává s Rafaelem Nadalem 21:22 a titěrný rozdíl dělá letošní Austrálie. Tamní devítinásobný šampion Djokovič nebyl vpuštěný na start, naopak Nadal zázračně otočil téměř prohrané finále z 0:2 proti Medveděvovi.

Ačkoliv se na druhé straně zeměkoule změnila po volbách politická reprezentace a vstup do Austrálie mají již povolený i hosté bez očkování, není vůbec jisté, zda se za čtvrt roku nebude opakovat podobná situace. Djokovičovi totiž byla zrušena vstupní víza, což automaticky znamená, že nesmí příští tři roky do země.

A někdejší ministryně vnitra Karen Andrewsová, momentálně politička v opozici, se již nechala slyšet, že tak by to mělo také zůstat. „Pokud Novaka Djokoviče vpustíme jen kvůli tomu, že je vysoce postaveným tenistou s miliony dolarů, bude to facka všem lidem, kteří se během pandemie chovali správně,“ otevřela druhé kolo souboje Djokovič vs. Austrálie.

Ředitel Australian Open Craig Tiley přitom tvrdí, že srbský hráč se přes všechny letošní útrapy touží vrátit a znovu nastoupit na svém nejúspěšnějším grandslamu. „A i my tu chceme mít ty nejlepší. Teď je to ale mezi Novakem a federálními úřady,“ naznačil s tím, že nová vláda zvažuje, že by škrtla automatický tříletý zákaz návratu do země všem, kterým byla víza zrušena kvůli chybějícímu očkování.

Výsledek politického boje je nejistý, v tom tenisovém se zdá ale Djokovič znovu silný.

Další významné rekordy v držení Novaka Djokoviče: