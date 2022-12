Úspěch jako formule? Netflix žhaví tenis, ukáže i Kyrgiose. Ale bez Čechů

Nick Kyrgios líbající svou přítelkyni, plačící Paula Badosaová. Emoce, bolest, rivality. Streamovací gigant Netflix zvedne už v lednu oponu nad zákulisím profesionálního tenisu. V dokumentární sérii Break Point se představí na patnáct velkých jmen, které štáb sledoval během roku 2022. Série pochází z dílny producentů formulového Drive to Survive, jemuž se podařilo dramaticky zvednout zájem o F1. A to samé by mohl nový seriál udělat pro tenis.

Zakroužkujte si datum 13. ledna. Tři dny před začátkem Australian Open, úvodního grandslamu roku, zveřejní Netflix prvních pět dílů dokumentární série Break Point. Epizody se postupně soustředí na grandslam v Melbourne Parku, turnaje v Indian Wells, Madridu a Roland Garros.

Nedočkáte se zavedených značek jako Rafael Nadal, Novak Djokovič či Serena Williamsová, tvůrci se soustředili na mladší generaci. Hlavní pozornost bude postupně upřena na jiná jména - Iga Šwiateková, Sloane Stephensová, Nick Kyrgios, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas, Matteo Berrettini, Uns Džábirová, Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Frances Tiafoe, Ajla Tomljanovicová, Paula Badosaová, Thanasi Kokkinakis, Aryna Sabalenková a Maria Sakkariová. Ti všichni souhlasili, že budou mít v určitý čas za zády štáb, jenž metodou „moucha na stěně“ vylíčí jejich tenisový i netenisový život. Žádný z českých zástupců se na seznam nedostal, tuzemský fanoušek se tak bude muset spokojit s Martinou Navrátilovou, jež vystoupí coby expertka stejně jako Andy Roddick či Maria Šarapovová.

„Tenisu poslední léta dominují stále stejná jména, ale teď dochází k výměně stráží,“ líčil producent James Gay-Rees, jenž se podílel na formulovém Drive to Survive. „Proto byl ideální čas představit jiné hrdiny. Fandím tenisu, ale říkám si: Kdo je Tsitsipas? Vždyť já ho vůbec neznám, přitom je v nejlepší pětce na světě. Je to skvělý tenista a taky zajímavý člověk. Chci ho poznat víc, protože posledních patnáct let jsme slyšeli jen Roger, Roger, Roger. Serena, Serena, Serena. Posvítit si na mladší generaci bylo vzrušující,“ pravil Gay-Rees.

Formulová série Drive to Survive má již čtyři řady a patří k tomu nejúspěšnějšímu, co Netflix vyprodukoval. Díky ní se také dramaticky zvedl zájem o F1 po celém světě. Stejně vysoká očekávání se vkládají i do Break Pointu. „Samozřejmě chceme, aby byli spokojení tenisoví nadšenci. Ale pokud jsme svou práci odvedli dobře, naše show by měla bavit i lidi, kteří se o tenis vůbec nezajímají,“ věří Gay-Rees. „Před seriálem Drive to Survive bylo formulové publikum tvořeno převážně staršími bílými muži, kdežto po něm se demografie publika posunula směrem k mladším fanouškům, což je úžasné.“

Přestárlé publikum je palčivým problémem tenisu, tudíž v podobný efekt doufá i Felix Auger-Aliassime, dvaadvacetiletý Kanaďan a šestý tenista žebříčku. „Myslím, že to bude skvělá show, mají spoustu dobrého materiálu. Šel jsem do natáčení hlavně pro to, že seriál může pomoci tenisu. Bylo by skvělé, kdybychom viděli, jak i nám přibudou fanoušci.“

Druhou polovinu pěti dílů Netflix uvede v červnu, pravděpodobně nedlouho před startem Wimbledonu. V centru jejich zájmu bude právě turnaj v All England Clubu, Eastbourne, Queens, US Open a mužské i dámské Masters.