Nadalův úžasný rekord: půl života v top 10, dorovná i Navrátilovou?

Tomáš Berdych je v Česku dáván za příklad výdrže a konzistentnosti elitních výkonů, díky čemuž se udržel v elitní desítce nepřetržitě 330 týdnů. To je třináctá nejdelší šňůra historie mužského tenisu. Rafael Nadal je však na zcela jiné planetě. Poprvé stanul v čele žebříčku v sezoně 2005 po triumfu na domácím barcelonském turnaji, po němž poskočil z 11. na 7. místo. Všichni další členové top 10 z té doby jsou již v tenisovém důchodu, on od té doby ale ani na chvilku z nejužší světové špičky nevypadl.

Tento týden je jeho 900. za sebou a to se ještě do této cifry nezapočítává 22 týdnů v pandemickém roce 2020, kdy byl žebříček zmražený. Nadal i přesto mezi elitou strávil 17 let a téměř 4 měsíce, což je skoro polovina života aktuálně šestatřicetiletého borce. Výkon je o to obdivuhodnější, jelikož během této doby čelil mnohým zraněním a vynechal řadu turnajů.

Pro srovnání Roger Federer se v top 10 udržel „pouze“ 734 týdnů v řadě, poslední z velké trojky Novak Djokovič 555 týdnů.

Co dělá Nadalův rekord ještě působivějším, je fakt, že dvě třetiny z devíti set týdnů okupoval první (209 týdnů) či druhé (392 týdnů) místo pořadí ATP. To mu ostatně patří i nyní. K tomu, aby dohnal absolutní rekordmanku Martinu Navrátilovou (rovných 1000 týdnů v řadě), musí ještě v desítce vydržet další dva roky. Proč ne?