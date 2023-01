Nejtěžší soupeř pro Navrátilovou: po letech znovu bojuje s rakovinou

66letá tenisová legenda má s těžkým bojem proti rakovině velké zkušenosti. V roce 2010 zbavila nádoru prsu, od té doby je velkou propagátorkou prevence. Možná při preventivním samovyšetření si v listopadu objevila zduřelou uzlinu na krku.

Následně kontaktovala lékaře, kteří pro ni měli špatné zprávy: rakovina hrtanu a prsu. Na začátku roku pak zprávu sdělila The Times: „Je to dvojitá rána. Je vážná, ale napravitelná. Pořád doufám v příznivý výsledek. Bude to těžké, ale budu bojovat vším, co mám.“

