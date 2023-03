Nepodaná ruka, bez společné fotky. Sláva Ukrajině, vyslechla si Ruska

Obvyklá etiketa tenisových finále vzala za své. Nepodaná ruka po mečbolu, žádná společná fotografie, žádná zmínka o poražené v děkovací řeči. První titul dvacetileté Ukrajinky Marty Kosťukové na WTA Tour byl výjimečný v mnoha směrech. V neděli v texaském Austinu udolala ruskou soupeřku Varvaru Gračevovou 6:3, 7:5 a jasně demonstrovala, že je na kurtech nejhlasitější mluvčí proti ruské invazi do své země, kterou tenisový svět ignoruje.

Rusové a Bělorusové se budou zřejmě letos moci vrátit na Wimbledon, ATP i WTA trestaly All England Club tvrdými pokutami a vyhrožovaly britské asociaci LTA odebráním turnajů. Válka na Ukrajině jako by se profesionálního tenisu netýkala. Nakonec i oficiální stránka WTA informuje o triumfu Marty Kosťukové bez jakékoliv zmínky o tom, co pro ni titul z Texasu skutečně znamenal.

Co se tam nedočtete? Například nejsilnější větu z děkovací řeči. „Všem, kteří dneska přišli i těm, kteří se dívají, speciálně na Ukrajině, chci vzkázat: Sláva Ukrajině. Vyhrát titul v takové situaci je pro mě extrémně výjimečné. Ráda bych ho věnovala Ukrajině, všem, kteří za ni teď bojují a umírají…,“ pravila Kosťuková, jejíž rodina pochází z Kyjeva a až na tátu Olega už zemi opustila.

Poražené Gračevové, proti níž si zahrála již pošesté v kariéře a dřív u sítě obě nešetřily sympatiemi, nevěnovala jediné slovo natož podání ruky. Kosťuková již v minulosti uvedla, že ruským a běloruským soupeřkám podávat ruku nebude, což předvedla již po 3. kole US Open a zápase s Victorií Azarenkovou.

Kosťuková, někdejší zázračné dítě tenisu, jež si už v patnácti zahrála 3. kolo Australian Open, se po titulu vyšvihla na kariérní 40. příčku v žebříčku WTA.

Čím víc bude vítězit, tím víc bude slyšet.