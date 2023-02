Strýcová: Chystám comeback. Chce hrát i Wimbledon, trénovala s Kvitovou

Koncem března jí bude sedmatřicet, doma má šestnáctiměsíčního syna Vincenta a před sebou velký úkol, který si dala. Barbora Strýcová chystá návrat k profesionálnímu tenisu. Ráda by absolvovala druhou půlku sezony, chce začít turnaji na trávě, odehrát Wimbledon i US Open. Pak řekne definitivně sbohem. To první adieu z května 2021 dávala těhotná v době nejtužšího covidu. Neloučila se tak, jak chtěla. „Potřebuji svoji kariéru nějak vnitřně uzavřít a říct si jasně: Tak tohle je konec, protože takhle to chci já,“ říká bývalá světová jednička ve čtyřhře.

Uvidíme se v létě, vzkázala fanouškům na sociálních sítích. Na pražské Spartě už si zahrála s Petrou Kvitovou, od začátku ledna rozjela Barbora Strýcová projekt comeback. „Je to záhul,“ hlásí máma malého Vincenta.

Jak pilně trénujete na návrat?

„No pilně… Snažím se to nějak rozložit. Dvakrát týdně trénuji tenis, který prokládám kondicí. Tu dělám pravidelně, abych z toho nevypadla. Nějakým způsobem se vrátím, přemýšlím nad tím, že bych začala turnaji na trávě. Ale fakt nevím, Wimbledon je strašně daleko. Půl roku ještě takhle trénovat… Nevím, jestli to v hlavě dám a nezačnu třeba ještě dřív. Ale nechci na sebe vyvíjet tlak, protože se sice cítím fajn, ale ještě jsem ani jednou nehrála body. Je obrovský rozdíl hrát z místa, než když musíte za míčkem běžet. Potřebuju mít nějakým způsobem nahráno, abych byla konkurenceschopná.“

Má být návrat trvalejší, nebo jen pár turnajů na rozlučku?

„Hlavně ten návrat dělám sama pro sebe. Potřebuji svoji kariéru nějak vnitřně uzavřít a říct si jasně: Tak tohle je konec, protože takhle to chci já. Vždyť já končila kariéru v době nejhoršího covidu, čekala jsem Vincenta. Nebylo to takové, jak jsem si představovala. Chtěla bych si teď zahrát turnaje, které mám ráda a připravit se na ně, jak nejlíp můžu. Samozřejmě i tak můžu dostat totální világoš, ale aspoň budu nějakým způsobem připravená a dám tomu všechno. Prostě nějaké turnaje chci letos odehrát a myslím, že dál už to nepůjde.“

Proč?

„Protože už vlastně ani nechci, nemám chuť. Tenis mi zase tolik nechybí. Kdybych uzavřela kariéru nějak normálně, tak se nevracím. Ale proběhlo to jinak a celý život by mě to strašilo. Takže mám udělaný chráněný žebříček, který můžu využít na dvanáct turnajů.“

Jak by měl tedy comeback ideálně vypadat?

„Odehrála bych na trávě dva až tři turnaje před Wimbledonem, potom Wimbledon samotný. Pak bych si střihla Prahu, Cincinnati, US Open a třeba ještě Ostravu, kde bych se rozloučila doma.“

Jak vůbec zvládáte trénovat, když máte doma malého syna?

„Je to záhul jako blázen. Bez babiček bych to nedala. On je Vincent navíc ještě mimino, které je nerado s někým jiným. Na babičky si už zvyknul, teď hledám ještě chůvu.“

Máte doma rozmazlínka?

„Neřekla bych, že je rozmazlený, ale je fakt, že jsme na sebe hodně napojení. Taky je mu pořád jenom šestnáct měsíců. Největší záhul je to v tom, že nemám vůbec čas na regeneraci. Přijedu z tréninku a hned mažu za ním. Někdy je to tak náročné, že si říkám, že to nedám. A Vincent ještě ke všemu v noci vůbec nespí. Já spím dennodenně maximálně tak čtyři hodiny, to je tragédie největší. Spánek je fakt krize, to vám dělá všechno složitější. Pak nemáte trpělivost na miminko, nemáte energii na to, co byste chtěla stihnout. Záhul to je, ale dala jsem se do toho a já to vydržím.“ (smích)

Když vezmete raketu, máte po roce a půl falešnou formu?

„Docela jo. (smích) Musím říct, že jsem si myslela, že to bude bolavější. Ale opakuji, že jsem ještě nehrála ostré gamy. Až přijdou, tak je možné, že se druhý den nehnu. Teď potřebuju přidat pohyb a hrát, hrát, hrát.“

Vy jste železná žena, to zvládnete.

„Snad jo, i když teď je to už jiný. Myslete na mě.“