Agent Kvitové umravnil diváky, nefér fandění. Češka vyhlíží „mužské“ finále

Byl to příkladný teamwork. Na úvod semifinále v Miami svírala Sorana Cirsteaová českou protivnici ostrými údery hranými brzy po odskoku a rumunští fanoušci se pokoušeli dostat Petře Kvitové pod kůži nefér fanděním, když aplaudovali každé její chybě a zvlášť po zkaženém prvním podání. V tu chvíli zasáhl tenistčin nizozemský agent Marijn Bal, jenž odběhl od kurtu do vyšších pater a ráznými gesty je umlčel. Vzápětí Kvitová otočila duel ze stavu 2:5, když vygumovala dva setboly soupeřky a sedmi vyhranými gamy v řadě získala rozhodující náskok (7:5, 6:4). V sobotu od 21.00 českého času si zahraje v duelu wimbledonských šampionek proti třináct zápasů neporažené Jeleně Rybakinové hájící barvy Kazachstánu.

Pro Kvitovou je v sázce pár milníků. Může získat 30. titul z WTA Tour a vrátit se do elitní desítky žebříčku, kde byla naposledy v září roku 2021. Turnaj kategorie WTA 1000 naposledy ovládla v roce 2018 v Madridu. „Jsem nadšená, na zdejší finále jsem čekala opravdu dlouho a konečně se to povedlo,“ jásala Kvitová, jejímž dosavadním maximem bylo při předchozích dvanácti účastech v Miami čtvrtfinále.

Česká veteránka je ve 33 letech a 25 dnech čtvrtou nejstarší finalistkou v dějinách miamského turnaje. Čelit bude o deset let mladší sokyni, momentálně nejrozjetější hráčce na okruhu. Rybakinová ovládla předchozí turnaj v Indian Wells a může se stát pátou tenistkou historie, která uchvátí Sunshine double.

Na rychlém miamském betonu se čeká přestřelka, při níž budou tenisáky létat stejnou rychlostí jako v mužských zápasech. Ve všech pěti zápasech na Floridě Rybakinová vypálila deset či víc es a kraluje téhle statistice v celé sezoně.

Kvitová může být znavenější, do práce půjde třetí den po sobě, postupy ze čtvrtfinále a semifinále jí zabraly dohromady čtyři hodiny tenisu. To Rybakinová měla v pátek volno.

Dobře však tuší, že bude čelit rozené šampionce z Fulneku, jež má ve finálových zápasech ostře pozitivní bilanci 29:11. Rodačka z Moskvy letos prohrála jen 4 utkání z 25, jednu z porážek však utržila právě od Kvitové. Stalo se v lednu v australském Adelaide (3:6, 5:7).

„Je to ranařka s výborným servisem. Ale to já taky. Zase bude záležet, jak se obě dokážeme vypořádat s tlakem, který bude vyvíjet ta druhá,“ soudí česká veteránka Kvitová, jež na Floridě hraje zcela svobodně jako někdo, kdo už nemá co dokazovat. Ale s o to větší vášní a elánem.

Pokud jí vydrží, může pozvednout pohár pro vítězku od českých sklářů z Nového Boru.