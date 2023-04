Expert: V Kvitové je ještě grandslam. Jak může hrát s tak pořezanou rukou?

Petra Kvitová se raduje z postupu do finále • ČTK / AP / Jim Rassol

„Po prvním setu jsem měl pocit, jako kdybych se díval na zápas Ivaniševiče se Samprasem. Jak obě ty holky servírovaly! Petra za celý zápas nedala jedinou dvojchybu, Rybakinová jen tři. Přitom trefovaly esa, neskutečně podání umísťovaly a dělaly z něj řadu přímých bodů.

Petra měla v zápase skoro 77 procent úspěšnosti prvního podání, to je neskutečné číslo. S podáním si dělala, co chtěla. Trefovala na téčko i svou leváckou zatáčku, které Niki Pilič, také levák, říkával banana slice. Bylo to vážně jak mužský tenis. Něco takového jsem snad ještě neviděl. Rybakinová dala za celou letošní sezonu na WTA Tour nejvíc es, ale Petra ji kvalitou servisu ve finále ještě předčila.

Někdy Petře textuji, napíšeme si. Říkám jí už od chvíle, co prohrála v roce 2019 finále Australian Open s Naomi Ósakaovou, že ještě jedna šance vyhrát grandslam přijde. Po loňském roce jsem si ale pro sebe říkal, že už je asi po všem. Petra bude mít děti a ukončí kariéru. A ona udělá takový comeback ve smyslu toho, že se vrátí do desítky a zase poráží ty nejlepší. To je neskutečné!

Takhle ještě nikdy na začátku jara, než se jde na antuku, nezahrála. Že to dotáhla v Miami až do konce, je fantastické. Vydržela šest zápasů za sebou fyzicky, udržela skvělou úroveň po celé dva týdny. A najednou se zase zařadila mezi favoritky na zisk grandslamu. Pokud jí na Wimbledon vydrží zdraví, tak forma by zmizet neměla. Ale hlavně to zdraví!

Párkrát jsme se s Petrou potkali u profesora Koláře a poprosil jsem ji, jestli si můžu sáhnout na její ruku operovanou po přepadení. Řeknu vám, s tímhle hrát tenis na téhle úrovni, to je skoro nepochopitelné! I když doktoři odvedli skvělou práci, pořád na ní má velké jizvy a myslím, že to musí stále ovlivňovat i její cit v ruce. To dělá její výkon ještě obdivuhodnějším.“