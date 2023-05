Djokovič může na US Open i bez očkování, USA zruší podmínku vstupu

Světová tenisová jednička Novak Djokovič se bude moci letos navzdory chybějícímu očkování proti koronaviru zúčastnit US Open. Americká vláda v pondělí podle očekávání potvrdila, že k 11. květnu zruší povinnou vakcinaci proti covidu-19 nutnou pro vstup do země pro cestující ze zahraničí.

Djokovič je jedním z nejslavnějších světových sportovců, kteří z osobních důvodů odmítají očkování proti koronaviru.

Pětatřicetiletý bělehradský rodák už kvůli tomu přišel o loňské US Open a letos na jaře nemohl hrát na turnajích série Masters v Indian Wells a Miami. Loni byl dokonce krátce před startem Australian Open deportován ze země.

Na US Open vybojoval Djokovič tři ze svých 22 grandslamových titulů. Letos se v New Yorku bude hrát od 28. srpna do 10. září.