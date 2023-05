Kopřiva a velké turnaje: Gstaad trefa, Marrákeš byla hloupost. Vyjde Řím?

Jeho rajónem jsou challengery, tenista Vít Kopřiva ale čím dál častěji pokukuje výš. Hráč druhé stovky světového žebříčku se už v kariéře dokázal probojovat z kvalifikace do semifinále podniku ATP. Taky ale tvrdě narazil, jako nedávno v Maroku. „Nikdy předem nevíte, co je nejlepší plán, jak vám sednou podmínky,“ vypráví. Teď zkusí štěstí na turnaji Masters v Římě.

Cesta z podniků kategorie challenger do nejvyšší ligy je pro tenisty většinou tím nejtěžším krokem. Hráči mimo světovou stovku musejí složitě plánovat a vybírat si, kde zkusí kvalifikaci. „Snažíme se to řešit s trenérem prakticky denně,“ konstatuje Vít Kopřiva.

Uprostřed sezony 2021 se na něj usmálo štěstí, coby 249. tenista žebříčku se vmáčkl do kvalifikačního pavouka v Gstaadu a na švýcarské antuce prošel přes tehdejšího hráče top 10 Denise Shapovalova a další favority až do semifinále věhlasného podniku ATP.

V letošní sezoně už Kopřiva figuruje žebříčkově výš, coby člen druhé stovky má lepší možnosti.

Zkoušel kvalifikaci grandslamového Australian Open, zkoušel se probojovat do hlavních soutěží v Dauhá, Marrákeši, Monte Carlu i Mnichově. Jenže pokaždé neúspěšně.

Nejzajímavější byla blesková cesta do Maroka na úvod dubna. Na vydařeném challengeru v San Remu vypadl Kopřiva až semifinále po výborném výkonu proti francouzskému talentu Lucovi Van Asschemu. Sedl na letadlo a za čtyřiadvacet hodin už hrál kvalifikaci podniku ATP v Marrákeši. Jenže risk tentokrát ziskem nebyl – český hráč prohrál s neznámým domácím mladíkem Redou Bennanim, který nefiguruje ani v top 1000.

„Když se na to podívám zpětně, Marrákeš byla hloupost. Přelet byl na poslední chvíli, neměl jsem absolutně žádnou přípravu, a pak to podle toho dopadlo,“ mračí se Kopřiva při vzpomínce na Maroko.

Tento týden startoval na challengeru v Prague Open na Štvanici a v prvním kole otočil souboj s Ukrajincem Vitalijem Sačkem. Pak jej ale udolal Chilan Tomás Barrios Vera 2:6, 7:5, 6:7 (7).

„Těžko se mi to hodnotí, protože jsem do toho vložil strašně moc sil. Samozřejmě můžu být rád, že jsem to dotáhl do napínavého konce, protože jsem byl celý zápas o krok vzadu a musel jsem pořád dotahovat. Naštěstí jsem z toho udělal dobrý zápas, na kterém můžu stavět do budoucna,“ věří Kopřiva.

Rodák z Bílovce, který má tréninkovou základnu v Prostějově, je aktuálně na 166. pozici žebříčku. V letošní sezoně hrál dvě semifinále na challengerech, od začátku dubna a zmiňovaného San Rema se mu ale nepovedlo vyhrát dva zápasy v řadě.

„Je to nahoru dolů. Teď bylo trochu horší období, ale na základě zápasu s Barriosem už to zas tak špatné nebylo. Musím se na turnaj v Praze dívat pozitivně, protože oba zápasy byly extrémně těžké. Snad forma bude jen lepší a já se na to musím dívat takhle,“ myslí dál pozitivně.

Aby ne, když před Kopřivou stojí další atraktivní výzva. Už v pondělí startuje na věhlasném podniku Masters v Římě.

„Zkusím si kvalifikaci tisícovky, protože takhle nádherný turnaj bych si chtěl taky zahrát. Potom si dám nějakou přípravu a vyrazím na kvalifikaci French Open,“ odkrývá Kopřiva další plány.

Jedním z vrcholů antukové části sezony pro něj bude na začátku června domácí Czech Open v Prostějově, kde bude obhajovat loňský titul.