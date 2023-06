Navrátilová o Muchové: Fandila jsem jí, byla blízko. Kdy uvidí manželku?

Martina Navrátilová se zapisuje do pamětní knihy Senátu • ČTK

Vladislavský sál jí aplaudoval ve stoje a Martina Navrátilová jen stěží zadržovala slzy. Tak vypadala její úterní návštěva Prahy. Do rodné vlasti dorazila mimo jiné i proto, aby z rukou předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) převzala stříbrnou medaili. Ta jí byla udělena nejen za skvělé výkony ale i odvahu být sama sebou. „Musela jsem si o ocenění něco zjistit, většinou jsem totiž zvyklá na zlaté medaile,“ odlehčila situaci vtipem legendární tenistka, která neskrývala dojetí.

Stříbrné medaile předsedy senátu bývají obvykle udělovány v září na Den české státnosti. V případě návštěvy významných zahraničních osobností ovšem i mimo toto datum. Netradiční 13. červen se tak stal dnem, kdy ocenění převzala tenistka Martina Navrátilová. Ta na konci března oznámila, že se vyléčila z rakoviny. „Dostala jsem v únoru email v New Yorku, že bych tuto medaili měla dostat. Tenkrát jsem sotva chodila. Říkala jsem si, že až přijedu do Řevnic, tak to v Praze zvládneme.“ A jak si naplánovala, tak se i stalo.

Na svém kontě máte celou řadu ocenění. Jak významná je pro vás právě stříbrná medaile předsedy Senátu?

„S tím, že jsem zvyklá jen na zlaté, jsem si samozřejmě dělala legraci. Je to pro mě vysoké ocenění. Stříbrná medaile je něco speciálního a moc si toho vážím. Bylo to pro mě zvláštní. Když jsem sem přišla a všichni tleskali.“

Váš vztah k Česku je stále velmi silný. Jak často se sem vracíte?

„Sestra žije v Řevnicích, takže tam se vždycky vracím ráda. Bývá tam pohoda. Nicméně si tu vždycky musím dávat bacha na postavu, protože v Česku vždycky jím víc, než mám. Teď jsem ale hodně zhubla, takže je to oukej a můžu tu zůstat i o trochu déle. (směje se) Pamatuju si, že mě máma taky vždy hodně krmila, když jsem sem přiletěla z Ameriky.“

Ve svém proslovu jste zmiňovala, že jste se vždycky zastávala slabších. Je v současné době nějaké společenko-sportovní téma, kterému by se měla věnovat zvýšená pozornost?

„Mám radost, že tenis a sport je více mezinárodní. Že stále více dětí má šanci sportovat, dostat se na špičku a vítězit. Stále jsou tu ale i ti, kteří takovou příležitost nemají. Je tady tedy určitě prostor ke zlepšení. Určitě je ale situace mnohonásobně lepší, než to bývalo za mých časů. Alespoň teď nemusí z Česka žádné děti utíkat.“

V proslovu jste se vzpomínkami vrátila i k emigraci v roce 1975…

„Hodně se mě ptají, jestli něčeho lituji. Jedinou lítost mám, že jsem ten krok musela udělat. Tenis mi udělal krásný život, ale také mi něco zničil tím, že jsem utekla. Člověk si neuvědomuje, jak to dopadne s ostatními lidmi v okolí. Sestra trpěla hodně, o rodičích ani nebudu mluvit.“

V minulém týdnu se dostala Karolína Muchová až do finále Roland Garros. Sledovala jste její výkony?

„Samozřejmě mě to bavilo. Byla blízko, pět míčů od vítězství. Hrála fantasticky. Moc jsem jí fandila. Za kariéru měla už spoustu zranění, takže jsem měla radost, že se dokázala takhle vrátit. Doufám, že se bude cítit fyzicky dobře na nadcházející Wimbledon. Věřím, že bude mít šanci uspět i teď na trávě.“

Nemrzí vás, že s vámi do Čech nemohla odcestovat i vaše partnerka Julia Lemigovová?

„Nemrzí. Nemohla přijet, protože pracuje. Má vlastní život. Přijede za mnou pak do Wimbledonu.

Wimbledon začíná 3. července. Jak se na turnaj těšíte?

„Vždycky se na to moc těším. Můj první Wimbledon jsem hrála v roce 1973, tehdy vyhrál pan Kodeš. Od té doby jsem tam nikdy nechyběla. Samozřejmě teď už jsem tam trochu v jiné roli. Pracuju tam pro televizi a sleduju zápasy jako divák. Bohužel letos budu muset vynechat i utkání legend, nemám na to ještě fyzicky. Snad to bude příští rok lepší.“

Komu ze sportovců byla stříbrná medaile udělena v minulosti?

2022 - Vicemistři světa ve fotbale 1962 (Josef Jelínek, Jan Lála, Václav Mašek, Adolf Scherer, Jozef Štibrányi)

2021 – Plážoví volejbalisté (Ondřej Perušič, David Schweiner, Barbora Hermannová, Markéta Nausch Sluková), silniční cyklista Michal Schlegel

2017 – lyžařka Květoslava Jeriová-Pecková

2016 – atletka Ludmila Formanová, handicapovaný cyklista Jiří Ježek, lyžařka Šárka Strachová

2014 – biatlonisté Gabriela Soukalová a Ondřej Moravec

2013 – atleti Roman Šebrle a Robert Změlík

2012 – hokejista Roman Červenka, atletka Jarmila Kratochvílová