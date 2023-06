Krejčíková vyřadila Fruhvirtovou a postoupila v Birminghamu do semifinále

Tenistka Barbora Krejčíková zvítězila v českém derby v Birminghamu nad Lindou Fruhvirtovou 6:3, 6:2 a postoupila poprvé v kariéře na travnatém povrchu do semifinále. Sedmadvacetiletá hráčka z Ivančic, která plní roli nasazené jedničky, vyřadila o devět let mladší krajanku za 74 minut. O postup do finále se utká s Číňankou Ču Lin, která zdolala Kanaďanku Rebeccu Marinovou.