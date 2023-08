Dvě mladé Češky na turnaji v Praze vypadly, v akci ještě i Strýcová

Duel Havlíčkové s Cornetovou přerušila v pondělí za stavu 2:6, 2:4 tma. Češka však zahájila dohrávku výborně a ve druhém setu dnes nedovolila soupeřce ani game. „Šla jsem do toho s tím, že nemám co ztratit. Stav nebyl moc příznivý. Trochu jsme se snažili s trenéry pozměnit taktiku a věřili, že by to mohlo fungovat. Ve druhém setu se osvědčila hodně,“ řekla novinářům vítězka juniorské dvouhry na loňském Roland Garros.

Ve třetím setu však mladá Češka neudržela ani jeden ze čtyř servisů. Přestože odvrátila čtyři mečboly, duel ztratila. „Bohužel. Přeci jen jak už člověk věděl, že by mohl vyhrát, přišla do toho nervozita a začala jsem víc kazit. Pak už to nebylo podle představ. To, že jsem ale otočila druhý set, bylo víc, než jsem čekala,“ doplnila Havlíčková.

Palicová dohrála v úvodním kole Livesport Prague Open stejně jako loni. Tehdy nestačila na Havlíčkovou. Držitelka volné karty přišla v duelu se 181. hráčkou světa Arangovou pětkrát o servis, získala jen dva brejky. Utkání prohrála za hodinu a 22 minut.

„Soupeřka hrála dobře. Já jsem byla dost nervózní, takže to z toho pramenilo. Zlomových momentů bylo dnes víc,“ uvedla Palicová. „Bylo krásné si ale zase zahrát před domácími fanoušky. Hraju tu moc ráda a je to pro mě čest. O to víc bolí, že to dnes nevyšlo,“ podotkla Palicová.

Z českých tenistek dnes nastoupí ještě Tereza Martincová proti krajance Gabriele Knutson (ONLINE ZDE>>>), Linda Nosková vyzve Američanku Elvinu Kalievovou (ONLINE ZDE>>>) a s domácím publikem se loučící Barbora Strýcová bude hrát s Indkou Ankitou Rainaovou (ONLINE ZDE>>>).

Tenisový turnaj žen v Praze (tvrdý povrch, dotace 259.303 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo: Arangová (Kol.) - Palicová (ČR) 6:3, 6:2, Kanepiová (Est.) - Stefaniniová (It.) 6:2, 6:3, Schmiedlová (SR) - Tigová (Rum.) 6:2, 6:2, Cornetová (6-Fr.) - Havlíčková (ČR) 6:2, 4:6, 6:2.