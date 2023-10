Z vězení zpět na kurty. Becker se ujal dánské hvězdy, na Wimbledon nesmí

Tu teprve loni v půlce prosince propustili z britského vězení. Za mřížemi strávil trojnásobný wimbledonský šampion celkem 231 dní. Odpykal si jen osm měsíců z celkových třiceti, které mu soud vyměřil za to, že po vyhlášení osobního bankrotu zatajil před věřiteli majetek ve výši 2,5 milionu liber. Na svobodu se dostal díky snaze Velké Británie ulevit přeplněným věznicím.

Měsíc po propuštění ho zaměstnal coby komentátora Eurosport, rozdal několik bohatě zaplacených interview o zkušenosti za mřížemi, v nichž vylíčil podmínky ve vězení jako brutální a prozradil, že se ho pokusil jeden ze spoluvězňů zabít. Apple TV o něm uvedla letos na jaře dokument. Také se však minimálně do října 2024 nesmí vrátit do Británie, odkud byl vyhoštěný. A podle deníku The Daily Telegraph může trvat jeho zákaz vstupu do země až deset let. To mimo jiné znamená, že minimálně příští rok by svého svěřence nemohl doprovodit na Wimbledon.

Tak daleko však zatím plány téhle dvojky nesahají. Becker má s Runem za sebou přípravný blok v Monaku, příští týden ho bude doprovázet v Basileji na místním prestižním turnaji, absolvuje s ním halový podnik v Paříži, a pokud vše klapne s kvalifikací, tak i Turnaj mistrů v Turíně. „Nemá smysl podepisovat po jednom týdnu dvouletý kontrakt. Když se bude dařit, zůstaneme pohromadě. Pokud ne, každý si půjde svou cestou,“ prohlásil pro Eurosport šestinásobný grandslamový šampion, jenž si udělal trenérské jméno po boku Novaka Djokoviče. Toho vedl mezi lety 2013 - 2016, Srb za tu dobu získal šest grandslamových titulů a 122 týdnů strávil na prvním místě žebříčku.

Právě během angažmá s Djokovičem poznal Runeho. „Bylo mu asi patnáct nebo šestnáct a při Masters byl naším tréninkovým partnerem. Od té doby jsme zůstali v kontaktu. Když se teď ozval s prosbou o pomoc, navrhl jsem mu, že za ním přijedu do Monte Carla,“ popsal Němec, jenž je prý čtyřikrát denně na telefonu s tenistovou matkou Aneke, kolem které se synova kariéra točí. Loni při Roland Garros ji během čtvrtfinále vztekle vykázal z tribuny, což přispělo k jeho rozporuplné image.

„Holger je diamant, který potřebuje vyleštit. Mně se jeho emocionální výbuchy líbí. Už jsem podobného hráče koučoval, Novak je občas na kurtu také někým jiným než ve skutečnosti, ale to není proti pravidlům,“ prohlásil Becker, jenž si smí podle nařízení soudu ponechat jen polovinu vlastních výdělků a druhou odevzdává věřitelům na umoření dluhů.

Narazil s Runem na zlatou žílu, která ho vrátí zpátky do hry?