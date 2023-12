Tenis v TV v novém: hvězdy jako komentátorky. Nasazení je alchymií

Martina Navrátilová, Chris Evertová, John McEnroe, Boris Becker, Mats Wilander a další tenisová esa minulosti jsou za mikrofonem už léta stálicemi. A zvyklosti se západního světa nyní přicházejí i do Česka.

Canal+ vrací k tenisovým kurtům hvězdy nedávné minulosti. V rolích komentátorek, spolukomentátorek a expertek ve studiu či přímo na turnajích se představí Lucie Šafářová , Barbora Strýcová , Kristýna Plíšková , Lucie Hradecká a Andrea Sestini Hlaváčková . „K tomu budeme mít čtyři hlavní komentátory, jimiž budou Klára Koukalová , dva čeští kluci, kteří přicházejí z Eurosportu, Radek Barkman a Ivan Petr a výborný slovenský komentátor Dominik Križ,“ popisuje projektový manažer Canal+ Sport Jiří Hošek.

Přidanou hodnotou má být především tým expertek, které si samy prožily to, čím procházejí hráčky na kurtu. „Chceme se posunout jiným směrem, než je klasický komentář, který jde po zjevných věcech. V okamžiku, kdy hráčka doběhne kraťas a zahraje vítězný úder, by se neměl divák dočkat toho, že komentátor popíše to, co všichni vidí. To ani nesmí vypustit z úst,“ nabádá Hošek. A od komentátorů i expertek si slibuje, že divákům vysvětlí, proč se dané věci v daný čas na kurtu dějí.

Vzhledem k tomu, že větší část expertek nemá s prací v médiích zkušenosti, se počítá s tím, že se budou učit za pochodu. „Žádný učený z nebe nespadl. Domluvili jsme se na tom, že jim budeme poskytovat opravdu velmi rychlou a tvrdou zpětnou vazbu. Nechceme je mít jako pozlátko a spokojit se jen s tím, že jsme dokázali takové holky sehnat. Chceme, aby to dobře znělo a na obrazovce dobře vypadalo. A musím říct, že z testů jsem upřímně nadšený,“ tvrdí Karel Knap, zkušený novinář a také nová tvář v tenisovém týmu CANAL+.

Alchymií je, kterak spolu expertky nasazovat. „Měli jsme tři velké komentátorské zkoušky, při kterých jsme si je testovali hlasově, i co se týče ega. Mít vedle sebe dva introvertnější hlasy není dobré. Stejně tak dvě alfa osobnosti. Zjistili jsme, které páry k sobě nejlépe lícují,“ líčí Hošek.

Hned první lednový týden odkomentují finále turnaje v Brisbane Klára Koukalová s Kristýnou Plíškovou, při vyvrcholení únorového turnaje v Abú Zabí se potkají v komentátorské kabině Lucie Šafářová s Barboru Strýcovou. A stejně jako v časech deblové slávy budou společně komentovat Lucie Hradecká s Andreou Sestini Hlaváčkovou.

Hošek rovněž vtipkuje, že nový projekt Canal+ je také velmi propopulační. „Od okamžiku, kdy jsme začali skládat sestavu, tak tři z těchto tenistek otěhotněly,“ poukazuje na fakt, že Strýcová se Sestini Hlaváčkovou čekají druhého potomka a Hradecká prvního. I takové šťastné komplikace jde v pětiletém období, co má stanice tenis vysílat, překlenout.

Tenistky navíc nejsou zaměstnány na plný úvazek. „Vše je na bázi domluvy – můžeš, nemůžeš. Nemáme žádné kvóty, kolik toho musejí měsíčně odpracovat,“ vysvětluje Hošek s tím, že například Kristýna Plíšková, jež žije s manželem fotbalistou Dávidem Hanckem v Rotterdamu, bude k dispozici jen při návštěvách Prahy.

„Holky ale mají taky možnost vidět na příkladu Karla Poborského , jenž je hlavním fotbalovým expertem Canal+ Sport, že se tu dá udělat kariéra po kariéře. V tomhle asi nebudeme nikdy schopní dojít tak daleko, jako je zvykem v západním světě, že by to byl úplně full time džob, ale rozhodně tam směřujeme,“ věří Hošek.

Tenisový obsah zahrnuje živé přenosy z Turnaje mistryň, turnajů WTA 1000 a WTA 500 i vybraných akcí WTA 250, to vše na nově vzniklém Canal+ Sport 2. Přenosy budou dostupné prostřednictvím satelitní a internetové televize Skylink i ve streamovací službě Canal+. Měsíční cena celého balíčku, jenž zahrnuje i zápasy fotbalové Premier League, činí 239 korun.