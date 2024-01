Berdych dotáhne Lehečku do TOP 20. Nástupkyně Kvitové? Muchová

Nová tenisová sezona odstartovala – a s ní i nový podcast Centrkurt, který nabídne pohled do tenisového zákulisí, ale i autentické názory expertů a přímých aktérů. Hned na úvod roku 2024 zaujal Jiří Lehečka, který v Adelaide vyhrál premiérovou trofej na okruhu ATP v kariéře a splnil si tak už v lednu jeden ze dvou svých letošních cílů. Ten druhý? Útok na TOP 20. „Nepochybně na to má a moc mu to přeju – je to ryzí sportovec, takový tenisový Mirek Dušín,“ říká tenisový expert a redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jan Jaroch: „A pozor: hodně mu v roli mentora může pomoct Tomáš Berdych. Když jsem s nimi mluvil loni na Wimbledonu, překvapilo mě, jak zapálený je Berďa do téhle nové role,“ dodává.