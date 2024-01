Čeští tenisoví talenti: syn hokejisty, šampionky Wimbledonu i vzor Kyrgios

Lehečka, Nosková, Menšík… ale i třeba sestry Fruhvirtovy. Nová vlna tenisových talentů dává českým fanouškům naději. Všichni už se dokázali uvést mezi dospělými, většině z nich přitom ještě nebylo ani dvacet let. Ale co další generace? Do finále letošního juniorského Australian Open se dostal třeba Jan Kumstát. V juniorském žebříčku přitom před ním najdeme další česká jména. U dívek je to podobné. Ve finále čtyřhry juniorek byla Julie Paštiková, na loňských grandslamech zase zářili jiní. Kdo jsou další české naděje mezi chlapci i dívkami?