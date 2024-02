Federer, Djokovič… a Štěpánek! Proč Nadal nedávno ukázal také na Čecha?

Jak by vlastně vypadal ideální tenista historie? Kdo má (nebo měl) nejlepší podání, kdo forhend, kdo fyzičku? Rafael Nadal nedávno vybral své favority podle jednotlivých tenisových disciplín – a stranou jeho pozornosti nezůstal ani český tenis. Podle legendárního Španěla má nejlepší volej všech dob Radek Štěpánek! „Dobrá volba,“ usmívá se v novém díle podcastu Centrkurt sportovní ředitel Českého tenisového svazu Jan Stočes: „Kdyby tam nebyl Štěpec, tak bych za sebe vybral třeba Patricka Raftera. A jestli můžu jít ještě dál do historie, tak další Australan Pat Cash,“ nabízí svůj pohled někdejší sedmý nejlepší junior světa.

Štěpánek je podle Nadalova výběru vskutku v elitní společnosti. Forhend například „obsadil“ Nadalův velký soupeř Roger Federer. „Ze slušnosti to asi Rafa musel říct, ale i Nadalův forhend je naprosto brutální,“ upozorňuje Stočes.

Co bekhend? Novak Djokovič. „Já ale nabídnu jiné jméno: Stan Wawrinka,“ oponuje na dálku Nadalovi tenisový expert deníku Sport a webu iSport.cz Jan Jaroch s poukazem na borce, jehož kdysi Stočes mohl trénovat. „Vzhledově určitě, bekhend ve Stanově podání, to byla absolutní nádhera – ještě jak to protáhl…“ zasnil se Stočes.

Kdo je podle Nadala nejlepší, pokud jde o fyzičku? A co hlava a servis?

