Menšík září také v Bahrajnu. Supertalent (18) se blíží elitní stovce

Ještě dvě výhry a mohl by zdolat metu, která znamená, že už jste v tenisu skutečně něčeho dosáhli. V pouhých osmnácti letech se může stát Jakub Menšík nejmladším členem elitní stovky žebříčku ATP. Ve skvělém startu sezony pokračuje i na obřím challengeru v Manámě, kde bez ztráty setu postoupil do semifinále. Pokud turnaj vyhraje, mohlo by být jeho žebříček už pouze dvouciferný.

Doma na lednici si připíná papírek s cílem, jehož by chtěl v sezoně dosáhnout. Pro letošek na něj napsal cifru 80. Do takových sfér na žebříčku ATP si Jakub Menšík předsevzal, že se letos dostane. Je polovina února a osmnáctiletý Prostějovák už vyletěl ze 167. příčky na startu roku na 115. pozici živého světového rankingu. Za měsíc a půl vyhrál 11 ze 13 zápasů, po finále challengeru v australské Canberře a pochodu z kvalifikace až do 2. kola Australian Open září i na dalším podniku.

V bahrajnské metropoli Manámě se právě hraje challenger nejvyšší kategorie s dotací 125 000 dolarů a čtvrtý nasazený Menšík tam prošel bez ztráty setu do semifinále. Naposledy mu za stavu 6:3, 2:1 vzdal čtvrtfinále argentinský veterán Marco Trungelliti. Pokud přidá supertalent ještě dvě výhry a podmaní si druhý challenger kariéry, mohl by se v závislosti na výsledcích ostatních turnajů posunout do elitní stovky žebříčku.

Pokud nás posloucháš, určitě na tebe nevytváříme tlak

Vzestup bezbřehého talentu fascinovaně sleduje i sportovní ředitel Českého tenisového svazu Jan Stočes, jenž byl hostem podcastu Centrkurt, který připravuje deník Sport a iSport.cz. „Je to obrovský talent. Pokud nás, Kubo, posloucháš, určitě na tebe ale nevytvářím tlak,“ vzkázal s úsměvem Stočes, jenž v roce 2017 dostal cenu ATP jako deblový kouč roku a za pětadvacet let trénování vedl mimo jiné wimbledonského semifinalistu Rainera Schüttlera z Německa či světovou jedničku ve čtyřhře Poláka Lukasze Kubota.

Raketový vzestup Menšíka, nejlepšího světového hráče ročníku 2005, se vymyká zvyklostem. „Je neuvěřitelné, co už dokázal v osmnácti letech,“ smeká Stočes před vítězem pražského challengeru a účastníkem loňského 3. kola US Open, kam se probojoval ještě před osmnáctými narozeninami. Stočes oceňuje především mentální nastavení 193 centimetrů vysokého borce, jenž už léta roste v péči energického trenéra Tomáše Josefuse. „Kuba má neuvěřitelně nastavenou hlavu. Je pokorný, ale proti soupeřům jde bez respektu vyhrát. A hraje uvolněný tenis, servis mu létá 210 kilometrů v hodině. Prostě něco neuvěřitelného. Věřím, že jeho potenciál je vysoko ve světové desítce. Už teď ukazuje kvalitu velkého hráče,“ míní Stočes.

Menšíka právě teď čeká zlomové období – přechod z challengerů na turnaje ATP. Vyjma grandslamů si ještě žádný nezahrál, nyní díky novému programu ATP dostal volnou kartu na příští týden do Dauhá (ATP 250) a hned poté do mexického Acapulca (ATP 500).

„S Tomášem Josefusem jsme mluvili o jejich plánech a už půjdou cestou velkých turnajů, zúčastní se i kvalifikací na Indian Wells a Miami. Za mě je to absolutně správná cesta, protože jsem přesvědčený o tom, že Kuba už má takový level a na tyhle turnaje patří, “ soudí Stočes.

Proti soupeřům z elitní stovky žebříčku zatím vyhrál Menšík 4 z 9 zápasů, jeho progres je však tak raketový, že není nač čekat…