Comeback Šafářové, zahraje si i v Praze. Spojí síly s osudovou parťačkou

Po pěti letech, co stojí mimo profesionální tenis, a už jako dvojnásobná matka chystá Lucie Šafářová v sedmatřiceti návrat na kurty. Pouze deblový. Do konce sezony na několik turnajů spojí síly s osudovou spoluhráčkou - Američankou Bethanií Mattekovou Sandsovou. Zcela jistě se tým „Bucie“ představí na turnaji Livesport Prague Open, který proběhne od 21. do 26. července. A žádat budou o volné karty i jinde, zvlášť v USA. Zprávu přinesl Canal+ Sport, pro který Šafářová pracuje jako televizní expertka.

Není to comeback s vidinou velkých trofejí, půjde spíš o vzpomínkovou tour po boku americké kamarádky. A díky ní by si mohla Lucie Šafářová splnit i přání zahrát si také s neteří, kterým to vlastně vše začalo.

Když loni na podzim při turnaji ITF v Remeši dostala finalistka Roland Garros 2015 volnou kartu do singlu i deblu po boku sedmnáctileté neteře Emy Dvořáčkové, těšila se na hezký zážitek během rodinného výletu. V singlu ještě zdolala v úvodním kole Francouzku Yaroslavu Bartashevichovou, do dalších zápasů už ale nemohla nastoupit. ITF jí emailem oznámila, že neprošla celou návratovou procedurou a musí odstoupit.

Šafářová se nezařadila do antidopingového programu WADA, v němž musí šest měsíců figurovat a být k dispozici pro namátkové testy komisařů, než dostane zelenou. Z nepříjemné situace nakonec vzešlo něco pozitivního. Tenistce se usadil v hlavě plán na návrat, jenž se začal jevit o to zajímavěji, když se dozvěděla, že její bývalá spoluhráčka Bethanie Matteková Sandsová nemá na letošní sezonu, svou poslední v kariéře, stálou parťačku. Tudíž se Šafářová přihlásila zpět do antidopingového programu. A 6. června jí skončí lhůta, po níž může opět profesionálně hrát. Mohla mít zelenou i dřív, WTA však její žádosti o zkrácení lhůty na tři měsíce nevyhověla.

Šafářová i tak nelenila. Coby expertka Canal+ Sport navštívila nedávný turnaj v Dubaji, kde si s Mattekovou-Sandsovou zatrénovala a pro stanici natočily společný rozhovor, v němž novinu o obnovení páru oznámily. „Chci, aby se náš Team Bucie vrátil na scénu, abychom si užily nějakou legraci a aby mě mé děti viděly v akci při zápasech,“ řekla Šafářová, matka čtyřleté Leontýny a ročního Olivera. „Nebudeme se upínat k nějakým výsledkům,“ reagovala nadšená Mattek-Sands. „Ale vím, že když se sejdeme, vždycky vznikne spousta energie a zábavy.“

Matteková-Sandsová (38 let) je momentálně 40. deblistkou žebříčku, v němž Šafářová ani nefiguruje. Pár, který spolu vyhrál pět grandslamů, bude tedy odkázaný na volné karty od pořadatelů turnajů. Slíbenou ji mají z pražského podniku WTA na Spartě, štěstí zkusí u pořadatelů letních amerických betonových turnajů, zažádají ale už i ve Wimbledonu.

„Bethanii se kvůli těžkému zranění kolena z Wimbledonu nechce moc na trávu, ale kdybychom v Londýně dostali šanci nastoupit, nějak by to zvládla,“ říká Šafářová, která se pomalu začíná dostávat do kondice a pochvaluje si, že tělo zatím drží.

Výzvou pro ni bude i obstát v náporu rodinného života a starostí o dvě malé děti. Její manžel Tomáš Plekanec sice již ukončil hokejovou kariéru, stal se však asistentem reprezentačního trenéra a čeká ho ostře sledované MS v Česku. „Mám ale taky úžasnou sestru a mamku, které slíbily, že mi s hlídáním trochu pomůžou,“ líčí Šafářová, kterou motivuje i vidina, že ji děti uvidí na kurtu. „Olíkovi budou teprve dva roky, takže z toho všeho ještě nemá rozum. Ale Leontýnka ve čtyřech už sama trošku pinká. Viděla tátu na ledě, tak by bylo fajn, kdyby viděla taky mámu na kurtu…“