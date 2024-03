Revoluce se blíží. Výkonný výbor ČTS navrhne odvolání Kaderky a Flégla

Čekalo se, zda Ivo Kaderka nerezignuje na funkci prezidenta Českého tenisového svazu (ČTS) sám. Na tento vzkaz z vazební věznice v pražské Ruzyni se ale zatím čeká marně, tudíž se daly věci do pohybu i bez něj. Výkonný výbor ČTS by měl na pondělním jednání navrhnout svolání valné hromady, jejímiž hlavními body bude odvolání Kaderky i předsedy dozorčí rady ČTS Vojtěcha Flégla, hlavních postav v dotačním podvodu, z funkcí. Valná hromada by zároveň zvolila nového prezidenta.

Český tenisový svaz usilovně bojuje o svou pověst i kredit důvěryhodného partnera pro Národní sportovní agenturu. A dává najevo vůli co nejrychleji zjednat nápravu situace, která za 26 let prezidentování Iva Kaderky došla až do stavu, že nejvyšší představitel organizace spolu s předsedou dozorčí rady Vojtěchem Fléglem měli rozkrádat státní prostředky určené pro sport. Způsobenou škodu policie prozatím vyčíslila na zhruba 14,5 milionu korun.

V pátek 1. března byl dočasným vedením svazu pověřen Jan Stočes, dosavadní sportovní ředitel. Ten nyní informoval, že se v pondělí 18. března sejde Výkonný výbor ČTS a projedná zásadní body pro další chod svazu.

„Hlavním bodem zasedání bude v souladu se stanovami návrh usnesení, ve kterém by měl výkonný výbor navrhnout svolání mimořádné Valné hromady ČTS. Základními body bude úprava stanov a odvolání a volba nového prezidenta ČTS. Dalším bodem jednání výkonného výboru bude návrh na odvolání předsedy dozorčí rady ČTS Vojtěcha Flégla,“ stojí v tiskové zprávě.

Valná hromada musí být svolána nejpozději do tří měsíců a nejdříve 30 dnů po návrhu výkonného výboru. Klíčovým bodem je i změna stanov ČTS, které stále obsahují „nedemokratickou“ podmínku, že na prezidenta ČTS může kandidovat pouze ten, kdo má za sebou 5 let práce ve výkonném výboru. Jejím vymazáním se otevře prostor pro jakéhokoliv kandidáta. Podle zákulisních informací převládá názor, že by se měl do čela postavit profesionální manažer s právnickým a ekonomickým vzděláním nezatížený minulostí v ČTS.