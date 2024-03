Sinner ukončil tažení Lehečky. Má ohromný potenciál, ocenil Čecha

Jiří Lehečka se raduje z postupu do čtvrtfinále turnaje v Indian Wells • ČTK / AP / Mark J. Terrill

Dva poslední soupeře, favorizované Andreje Rubljova a Stefanose Tsitsipase, vymazal z kurtu, ve čtvrtfinále se pak tak trochu ocitl v jejich kůži. Lehečka byl od začátku souboje s nejlepším hráčem sezony pod tlakem.

Sinner díky zabijáckému returnu poprvé získal brejk už ve třetím gamu a jedinou šanci českého soupeře dokázal v osmé hře zlikvidovat. Nakonec Ital brejkl Lehečku ještě jednou a sadu získal 6:3.

„Tentokrát byly podmínky na kurtu jiné, ráno hodně foukalo. Zvládnout první set bylo velmi těžké, protože on je neuvěřitelný hráč. Má obrovský potenciál,“ ocenil dvaadvacetiletý Sinner českého vrstevníka.

Jenže podobný scénář přinesl taky druhý set. Lehečka brzy ztratil podání a v závěru šlo jen o to, kolik her nakonec proti superfavoritovi získá. Díky odvráceným mečbolům dokázal výsledek z úvodní sady alespoň zopakovat. I přesto bude Lehečka na letošní Indian Wells vzpomínat v dobrém, vrátí se do nejlepší třicítky světového žebříčku a o další vylepšení kariérního maxima na „tisícovkách“ zabojuje zanedlouho v Miami.

Fenomenální Sinner má v součtu se závěrem loňské sezony na kontě už 19 výher v řadě, letošní bilanci vylepšil na 16:0. Už mu chybí jediné vítězství k tomu, aby vyrovnal nejlepší start do sezony legendárního Švýcara Rogera Federera.

V Indian Wells dokázal obhájit loňské semifinále. „Jsem šťastný za to, že si tady i letos zahraji semifinále,“ usmíval se rodák z Innichenu.

Ani v dalším kole Sinnerova pouť kalifornským turnajem končit nemusí. Proti Carlosi Alcarazovi, nebo Alexanderu Zverevovi bude Ital opět žhavým favoritem.

Tenisový turnaj mužů a žen v Indian Wells (tvrdý povrch, dotace 17,991.110 dolarů):

Muži:

Dvouhra - čtvrtfinále: Sinner (3-It.) - Lehečka (32-ČR) 6:3, 6:3.

Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále: Kosťuková (31-Ukr.) - Potapovová (28-Rus.) 6:0, 7:5.