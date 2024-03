Zlá krev v Indian Wells? Medveděv šílel a chtěl omluvu, Runeho parodoval

Tihle dva spolu asi na kafe nepůjdou. Daniil Medveděv a Holger Rune se během čtvrtfinálového souboje v Indian Wells dostali do sporu. Když dvacetiletý Dán na startu druhé sady dobíhal kraťas, zvolil úder směrem na soupeře u sítě. Medveděva nastřelil a bod šel na jeho konto, tím však celá výměna pro ruského tenisu rozhodně neskončila – nezaregistroval totiž omluvu soupeře.

Medveděv situaci začal řešit dokonce i s rozhodčím – ten však omluvu slyšel. Na Dána pak ruský hráč vyslal gesto „sleduju tě“, načež se oba setkali u sítě a podali si ruce.

„Neviděl jsem omluvu, pak jsem začal trochu šílet,“ uznal Medveděv na tiskové konferenci s tím, že celou záležitost bere jako nedorozumění. „Carlos (rozhodčí Bernardes) mi řekl, že se soupeř omluvil. Já jsem pak řekl promiň. Tím je to snad uzavřené.“

Medveděv novinářům sdělil, že proti Runemu nemá nic osobního. „Já jen tvrdím, že jsem ho neviděl omluvit se poté, co do mě zahrál balon. Je to vlastně dobrá taktika, zahrát v této situaci na soupeře. Pak se prostě omluvíte a jdete dál. Hned se to zapomene. Ale já jsem to neviděl a neslyšel, tak jsem se naštval,“ líčil Medveděv a sám se omluvil za svou vznětlivou reakci.

Při setkání u sítě po proměněném mečbolu ovšem Rus Dánovi znovu vyčinil. „Není důvod o tom diskutovat,“ opáčil s klidem Rune.

Diváky pak navíc pobavil i moment, kdy Medveděv soka imitoval, když si vytahoval kraťasy.

Ruský hráč zvítězil 7:5, 6:4 a bude jej čekat semifinále s domácí nadějí Tommym Paulem.

I předchozí čtvrtfinále mělo mimotenisový příběh. Španěl Carlos Alcaraz zvítězil (6:3, 6:1) až poté, co jeho souboj Alexanderem Zverevem z Německa přerušila na dvě hodiny invaze včel. Roj se usadil na kameře a zasahovat musel povolaný expert.

„Když jsem viděl první včely, tak jsem si myslel, že jich je jen pár. Ale pak jsem se podíval na oblohu a najednou jich byly tisíce,“ líčil Alcaraz. „Když jsme se vrátili na kurt, ještě bylo pár včel v rohu a bylo to nepříjemné. Nemohli jsme se soustředit na rozehrání,“ dodal.

„Pak najednou včely zmizely, ale i tak jsem se musel hodně snažit, abych na ně už nemyslel. A sám sebe jsem překvapil, že jsem se poté soustředil jen na zápas a ne na včely,“ prohlásil dvacetiletý Alcaraz. Jeho semifinálovým sokem bude letos stále neporažený Ital Jannik Sinner.