Čaroděj z Indian Wells. Alcaraz deptal Medveděva a obhájil titul

Dosud nevýrazná sezona Španěla Carlose Alcaraze nabrala v Indian Wells jiný směr. Světová dvojka na svém oblíbeném podniku ATP Masters 1000 obhájila titul, když ve finále přehrála Rusa Daniila Medveděva 7:6, 6:1. „Mám za sebou složité měsíce. Na kurtu jsem to nebyl já, nebavilo mě to, což bylo hodně těžké. Ale tady, jakmile jsem vstoupil na hřiště, jsem se cítil lépe a lépe,“ líčil šampion.

Před startem kalifornského turnaje se věřilo nejvíc Novaku Djokovičovi (padl ve 3. kole) a šampionovi z Australian Open Janniku Sinnerovi – Itala však Carlos Alcaraz zastavil v semifinále a ukončil tak jeho letošní neporazitelnost.

Ve finále pak Španěl stejně jako před rokem porazil Daniila Medveděva. Ruského hráče, který se v úvodu ujal vedení 3:0, začal doslova deptat a zápas s přehledem otočil.

„Snad mě tady jednoho dne necháš hrát trochu lépe. Nebo tady s tebou nemůžu hrát finále. Zatím to nefunguje,“ vtipkoval Medveděv během finálového ceremoniálu.

Triumfem na „pátém grandslamu“ ukončil Alcaraz čekání na titul, z něhož se předtím naposledy radoval loni ve Wimbledonu. Prvenství na prestižním turnaji v kalifornské poušti obhájil jako první hráč od Srba Novaka Djokoviče, jenž triumfoval v letech 2014-16.

„Tohle vítězství pro mě moc znamená, protože ještě před týdnem jsem měl velké pochybnosti ohledně svého kotníku,“ připomněl Alcaraz zdravotní potíže, kvůli nimž odstoupil z předchozího turnaje v Riu de Janeiro.

V neděli však dvojnásobný grandslamový šampion pozvedl trofej po svém 13. triumfu na ATP Tour, z toho pátém v sérii ATP Masters 1000.

Polská jízda s kanáry

Mezi ženami zvítězila světová jednička Iga Šwiateková. Polská hráčka porazila Řekyni Mariu Sakkariovou 6:4, 6:0 a navázala na předloňský titul, kdy ve stejně obsazeném finálovém duelu získala její soupeřka jen o jednu hru více.

Čtyřnásobná grandslamová šampionka Šwiateková rychle vedla 3:0, ale řecká tenistka dokázala vyrovnat. Od stavu 4:4 se však zápas změnil v jednoznačnou záležitost. Šwiateková získala druhý titul v sezoně a devatenáctý celkově. Světová jednička a devítka mají nyní vyrovnanou vzájemnou bilanci 3:3. Dvaadvacetiletá Polka vyhrála nad Sakkariovou třetí zápas za sebou. Letos má bilanci 20-2.

Pro titul si Šwiateková došla bez ztráty setu a v šesti zápasech nasázela tři kanáry. Jeden z nich ve 3. kole Lindě Noskové, které oplatila senzační vyřazení ze stejné fáze na Australian Open. „Po Austrálii to nebylo jednoduché, ale tvrdě jsem makala na tom, abych zase hrála dobře a všechno psychicky zvládla,“ řekla varšavská rodačka. „Jsem na sebe hrdá, protože i když výsledky tady na turnaji vypadají jednoznačně, od začátku do konce to tak snadné nebylo,“ dodala světová jednička.

Tenisové žebříčky ATP k 18. březnu (v závorce předchozí umístění):

Dvouhra: 1. (1.) Djokovič (Srb.) 9725, 2. (2.) Alcaraz (Šp.) 8805, 3. (3.) Sinner (It.) 8310, 4. (4.) Medveděv (Rus.) 7765, 5. (6.) Zverev (Něm.) 5060, 6. (5.) Rubljov (Rus.) 4970, 7. (7.) Rune (Dán.) 3875, 8. (9.) Ruud (Nor.) 3560, 9. (8.) Hurkacz (Pol.) 3370, 10. (10.) De Minaur (Austr.) 3300, ...27. (32.) Lehečka 1435, 60. (63.) Macháč 891, 70. (81.) Menšík (všichni ČR) 781.

Čtyřhra: 1. (3.) Krajicek (USA) 7140, 2. (1.) Bopanna (Indie) 7080, 3. (2.) Ebden (Austr.) 7080, 4. (7.) Koolhof (Niz.) 6780, 5. (4.) Dodig (Chorv.) 6630, 6. (5.) Salisbury (Brit.) 6540, 7. (6.) Ram (USA) 6540, 8. (10.) Zeballos (Arg.) 6397, 9. (11.) Granollers (Šp.) 6397, 10. (9.) González (Mex.) 5670, ...41. (41.) Pavlásek 2120, 83. (84.) Nouza (oba ČR) 993, 86. (87.) Macháč 970.