Comeback Šafářové se komplikuje. Americká kamarádka chce hrát s jinou

Nápad, že se v sedmatřiceti vrátí na kurty, dostala Lucie Šafářová koncem loňského roku, když si poslechla stesky kamarádky. Bethanii Mattekové Sandsové odřekla na poslední chvíli parťačka a Američanka šla do rozlučkové sezony bez stálé deblové spoluhráčky. „Tak to dáme zase dohromady spolu,“ navrhla tehdy Šafářová znovuzrození populárního páru Bucie, který společně vyhrál 5 grandslamů a celkem 11 titulů. V půlce dubna je ale vše trochu jinak…

Šafářová již svědomitě trénuje a znovu se zapojila do antidopingového programu WADA. Po šestiměsíční lhůtě bude od 6. června způsobilá se vrátit na okruh WTA, jenže devětatřicetileté Mattekové Sandsové se mezitím začalo dařit v páru s krajankou Sofií Keninovou. Společně vyhrály v únoru podnik v Abú Zabí a především v březnu triumfovaly na tisícovce v Miami, když čtyři z pěti zápasů rozhodly až v supertiebreaku. Díky tomu jsou aktuálně sedmým nejúspěšnějším párem sezony a mají slibně nakročeno na Turnaj mistryň do Rijádu. A dvojnásobná maminka Šafářová, která ani nefiguruje v žebříčku, kvůli čemuž by byly s Mattekovou Sandsovou odkázány jen na volné karty od turnajů, najednou do plánu příliš nezapadá.

„Bethanie to se Sofií Keninovou jde. Takže to, že dlouho neměla žádnou stálou parťačku, a proto jsme se rozhodly dát znovu dohromady, najednou úplně neplatí. Protože když se jim podaří antuková sezona, mají velkou šanci si zahrát na Turnaji mistryň. Což by se mnou nemohla, protože bych se dvěma dětmi nemohla objet tolik turnajů. Takže ještě uvidíme, jak se to vyvine. Jisté je, že spolu odehrajeme na konci července plánovaný turnaj v Praze, na který už se moc těšíme. Zbytek budeme řešit podle situace,“ vysvětlila Šafářová.

Na pražský WTA turnaj ve Stromovce (od 21. do 26. července) již dostal tým Bucie volnou kartu a zahraje si ho společně. Ostatní záleží na výsledcích Mattekové Sandsové po boku Keninové a je klidně možné, že Šafářová zůstane tou třetí mimo hru. Situaci ale bere s nadhledem. Současnou přípravu ráda zúročí při turnaji legend během Roland Garros, kam je poprvé pozvána. V řešení je i exhibice po boku manžela Tomáše Plekance při jednom z tuzemských turnajů. A snem stále zůstávají zápasy po boku neteří.

„Nedá se říct, že by mně to nějak vzalo chuť do trénování. Mám štěstí v tom, že mě tenis moc baví, navíc ráda sportuju. Momentálně tomu nechávám volný průběh,“ usmála se Šafářová, která ani nevylučuje, že by si s Mattekovou Sandsovou víc zahrála až v sezoně 2025. „Možná… Ale záleží, jestli neotěhotní, protože říkala, že by ráda měla rodinu, a tohle je pro ni rozlučkový tenisový ročník…“

