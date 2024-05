Zraněný Lehečka přijde o Paříž. Co Wimbledon? Budeme bojovat...

Když Jiří Lehečka musel minulý pátek skrečovat semifinále prestižního madridského turnaje již v polovině prvního setu, bylo jasné, že je zle.

Místo na antukový turnaj do Říma odcestoval rodák z Kněžmostu do Česka a absolvoval sérii na vyšetření. Obavy, že by zranění mohlo být vážnějšího charakteru, se v tomto týdnu naplnily.

„Bohužel se potvrdila únavová zlomenina obratle. Tím pádem je prognóza horší, vypadá to pět až osm týdnů. Řešíme to s profesorem Kolářem a jeho týmem, léčba probíhá tam,“ popisuje kouč Michal Navrátil.

„Jirka je z toho skleslý. Pořádně si ani neužil výsledek z Madridu. Není to lehké zranění a bude záležet, jak na to tělo zareaguje. Je to ve hvězdách, jak rychle se bude zotavovat. Po čtrnácti dnech absolvuje kontrolní magnetické rezonance, cétéčka a bude se čekat, až se to zacelí a zahojí,“ říká trenér.

Vynucená pauza přichází v nejméně vhodný okamžik. Lehečka si na posledním turnaji ve španělské metropoli vybojoval premiérovou účast v semifinále tisícovky, blýskl se i skalpem dvaadvacetinásobného grandslamového šampiona Rafaela Nadala. V pondělním vydání žebříčku se český tenista posunul na 23. místo a vyrovnal si osobní maximum.

Na další výhry si však dvaadvacetiletý hráč prostějovského klubu bude muset počkat poměrně dlouhou dobu. „Nechci nic předvídat, nevím, jak se to bude vyvíjet,“ přiznává Navrátil.

Pohled do kalendáře ATP je ovšem neúprosný, pařížský grandslam startuje už 26. května.

„Roland Garros určitě nemůže stihnout. Budeme chtít bojovat o Wimbledon, ale záleží, jak se situace vyvine.“

Travnatý grandslam vypukne v Londýně 1. července. Hra na specifickém povrchu však pochopitelně vyžaduje určitou adaptaci.

„I kdyby se zranění povedlo doléčit co nejdřív, je otázka, kolik bychom vůbec měli času na přípravu. Dneska už jsme na úrovni, že nemůžeme brát věci na lehkou váhu a dělat něco amatérsky. Wimbledon bude s velkým otazníkem,“ konstatuje Navrátil.

Zranění zad je pro Lehečku nepříjemné ještě z dalšího důvodu. „Nejhorší na tom je, že Jirka musí mít klidový režim. Nemůže jít ani na kolo, nemůže plavat, nic podobného. Jirka už je takový profesionál, že se dokáže rychle adaptovat a nastavit do herního módu, ale tohle je složitější případ v tom, že nesmí dělat fyzické věci. O to bude comeback z mého pohledu komplikovanější,“ dodává Navrátil.