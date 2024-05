Bývalý tenista Roddick se potýká s rakovinou kůže, varuje před sluncem

Bývalý americký tenista Andy Roddick se potýká s rakovinou kůže. Někdejší první hráč světa se o svých zdravotních problémech rozhodl veřejně promluvit, aby lidé nepodceňovali ochranu před sluncem. Vítěz US Open z roku 2003 prozradil, že mu lékaři před několika lety odstranili zhoubný nádor na rtu a konstatoval, že se s podobnými problémy bude potýkat po zbytek života.

„Od té doby, co jsem přestal hrát, jsem měl různé typy rakoviny kůže,“ řekl v podcastu jednačtyřicetiletý Roddick, jenž ukončil kariéru v roce 2012. Ve vysílání ukázal červené skvrny na obličeji, které vysvětlil laserovým ošetřením. „Nikdy jsem o tom nemluvil. Dnes ráno jsem byl na laseru obličeje, takže těm, kteří to sledují na Youtube, to bude připadat, jako bych se popral,“ zažertoval.

Problémy s rakovinou kůže Roddick připisuje dlouhým hodinám, které strávil při hraní tenisu na slunci. Apeloval proto na rodiče, aby své děti mazali opalovacím krémem. „Problémy se neobjeví v osmi letech, ale třeba až v 38 letech,“ zdůraznil otec dvou dětí.