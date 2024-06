Tenisové volby: tajné hlasování, Kaderka (asi) nepřijde. Jeden favorit

Akce zásadní důležitosti, která má resuscitovat Český tenisový svaz, proběhne v pátek v Praze. Na mimořádné valné hromadě se budou schvalovat nové demokratické stanovy, hlasovat o odvolání dosavadního prezidenta Iva Kaderky a volit nové tříčlenné vedení. O místo v něm se hlásí pět kandidátů, hlavním favoritem je padesátiletý právník Jakub Kotrba, dosud předseda představenstva TK Sparta Praha. Kaderka by se podle posledních zpráv valné hromady neměl zúčastnit.

Ve Fantově sále Hlavního nádraží v Praze bude v pátek rušno. Sto dvacet delegátů z celé země se tam sjede, aby zvolilo nové vedení tenisového svazu. Spolek je od konce února, kdy byl vzat do vazby a obviněn z dotačních podvodů jeho prezident Ivo Kaderka, paralyzovaný. Státu navíc svaz musí vracet 30 milionů korun a čeká se, že po dalších kontrolách dluh z nesprávně využitých dotací naroste na víc než trojnásobek. Svaz finance nemá, zaslání letošní dotace zhruba 140 milionů korun podmiňuje Národní sportovní agentura demokratizací a očistným procesem uvnitř spolku. Ten má nastartovat právě páteční valná hromada.

Původně zaslalo kandidaturu do tříčlenného vedení, které si pak samo ze svého středu zvolí předsedu, šest uchazečů, ale Václav Vintr ji na poslední chvíli stáhnul. Delegáti tedy budou vybírat z těchto jmen: Jakub Kotrba, Petr Makrlík, Vladimír Slavík. Tito tři mají ambice stát se novými předsedy, zbylí dva kandidáti - kapitán týmu pro BJK Cup Petr Pála a dosavadní první místopředseda svazu Martin Hynek - se o předsednickou funkci neucházejí a chtějí spolupracovat s Kotrbou.

S napětím se očekávalo, jak se zachová obviněný Kaderka. Ten měl po propuštění z tříměsíční vazby dva týdny na to, aby prozkoumal situaci na svobodě a zjistil, jakou má v hnutí podporu. Zřejmě mizivou, protože podle zákulisních zpráv se valné hromady s největší pravděpodobností nezúčastní a jen na dálku bude sledovat hlasování o svém odvolání z čela svazu, kde působil 26 let.

Největším favoritem volby do tříčlenného předsednictva je Jakub Kotrba, blízký spolupracovník mecenáše českého tenisu Tomáše Chrenka. Jeho společnost Agel coby generální partner po vypuknutí kauzy pozastavila svazu podporu. V případě Kotrbova vítězství je připravena ji obnovit.

Kotrba chce ve tříčlenném předsednictví spolupracovat s Pálou a Hynkem, od oznámení kandidatury objížděl oblastní svazy i vlivné lidi tenisového prostředí a sjednával si podporu.

Volby do tříčlenného předsednictví budou probíhat elektronicky, hlasování bude tajné. Delegáti valné hromady se budou jméno po jménu vyslovovat k jednotlivým kandidátům systémem pro a proti. Na zvolení potřebujete šedesát procent hlasů přítomných delegátů, což je v případě maximální účasti 120 delegátů 72 hlasů. Pokud tuto hranici překročí víc jak tři kandidáti, zvoleni budou ti s nejvyšším počtem hlasů. Pokud naopak v prvním kole nedostanou potřebnou šedesátiprocentní podporu alespoň tři kandidáti, bude se konat doplňkové druhé kolo a zopakuje se volba již pouze mezi těmi, kteří v prvním kole neuspěli.

Ještě před tím bude prvním bodem programu valné hromady schvalování nových a demokratičtějších stanov a druhým hlasování o odvolání Kaderky.

„Mým cílem je snaha pomoci tenisu v této době. V mládí jsem byl aktivním sportovcem (hrával basketbal za USK Praha), stále mám ke sportu blízko. Díky tomu, čím jsem si prošel a měl možnost nahlédnout pod pokličku fungování sportu a spolků, jakými jsou sportovní svazy, tak nastává doba, kdy už je třeba něco vracet zpátky. Zdá se mi, že by to se znalostmi, které jsem za ta léta nasbíral, mohlo fungovat,“ prohlásil při oznamování kandidatury právník Kotrba, jenž by se v případě úspěchu vzdal funkce předsedy dozorčí rady TK Sparta Praha.

Situace je postavená tak, že proti Kotrbovi a jeho dvěma kandidátům Pálovi s Hynkem jdou Makrlík z východních Čech a Slavík z Prahy. Oba mají kandidaturu postavenou na kritice minulých potažmo i současných poměrů ve svazu. „Když byl na začátku tohoto roku obviněný prezident svazu Kaderka, doufal jsem, že v tenise nastanou lepší časy. Bohužel se tak nestalo, do nového předsednictva kandidují lidé spojení s minulým vedením a já nevidím nikoho, komu by šlo o skutečné blaho a budoucnost tohoto sportu,“ uvedl Slavík v tiskové zprávě.

Až delegáti v pátek rozhodnou, kdo dalších pět let povede český tenis.

Kdo kandiduje do tříčlenného předsednictva ČTS