Šafářovi na Roland Garros. Do bazénu před zápasem: Už to není o mně!

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Netradiční rodinný výlet do Paříže si udělala Lucie Šafářová (37). S manželem Tomášem Plekancem hrají na Roland Garros tenis, dceři Leontýnce ukazovala místo v šatně, kde dřív sedávala. A mámino jméno znělo i dvorcem Suzanne Lenglenové, když nastupovala do čtyřhry legend.

Po pěti letech se vrátila na místo, kde zažila největší singlový úspěch. V sezoně 2015 se Lucie Šafářová protloukla až do finále Roland Garros. O čtyři roky později se tam loučila s grandslamovým tenisem. Nyní se vrátila. V exhibičním vystoupení mezi legendami prohrála první zápas po boku o devatenáct let starší korpulentní Francouzky Natalie Tauziatové 2:6, 3:6 s vysportovaným párem Daniela Hantuchová , Francesca Schiavoneová.

Co vám proběhlo hlavou při nástupu na kurt?

„To víte, že si člověk zavzpomíná. Hlavně na to hezké, co tu prožil. Na Suzanne Lenglenové jsem porazila v roce 2015 Muguruzaovou. Tenhle zápas se mi vybavil. To už je ale doba. Všechno je to tady nové, když jsem přijela, pomalu jsem nevěděla, kam jít.“

I tak musí být milé si zase zahrát na Roland Garros, že?

„Dostaly jsme krásný kurt, hrát na Suzanne je za odměnu. Všechny jsme si to užily. Byl to zápas na pohodu bez stresu. I nějaká sranda byla. Tím, že se tu legendy nehrají formou turnaje ale jako exhibice, je to víc v klidu. Ještě tu budu hrát jednoho debla s Pauline Parmentierovou právě proti Tauziatové s Petkovicovou. Oni to tady přehazují, žádná nehraje dvakrát se stejnou parťačkou.“

Vaše první spoluhráčka Natalie Tauziatová je v Česku známá jako ta, kterou v roce 1998 porazila ve wimbledonském finále Jana Novotná. Znáte se?

„Je hrozně fajn, už dlouho spolupracuje s kanadskou federací. Dobře se znají s Robem (Steckleym, bývalým koučem Šafářové), takže jsme se občas vídaly. Ona už je paní ve věku, to je pak na kurtu velký rozdíl. Ale nějaký volejíčky tam měla dobrý. Ono je to těžké. Legendy jsem viděla loni na Wimbledonu, docela se to obměnilo a hraje je už mladší generace. Všechny holky jsou pořád dost fit. Když potom nastoupí Martina (Navrátilová) nebo Natalie, věk je hodně znát. V ruce to pořád strašně mají, ale pohyb už tam tolik není. To je normální.“

Vy jste naopak pořád v kondici, chystáte se na profi comeback. Marie Bouzková dokonce prohlásila, že jste mezi legendami omylem.

„To je hodná. Zatrénovaly jsme si spolu v Praze a bylo to moc fajn. Když jsem se připravovala s našima holkama, co hrají na WTA, stačila jsem jim. Člověk už je sice pomalejší, ale zase to vynahradím zkušenostmi. Opravdu vás však otestují až zápasy. Mezi legendami moc ne, ale jestli budeme hrát s neteří teď nějaké v Česku, bude to zkouška.“

Prý byste si koncem června při turnaji Macha Lake Open ve Starých Splavech měla zahrát i singl.

„Jo, to je pravda. Říkala jsem si, že bych se rozehrála. Přeci jen je to už dlouho, co jsem neměla ostrý zápas a debl s Bethanií (Mattekovou Sandsovou) v Praze se blíží. Plánovala jsem, že právě na Splavech bych si dala čtyřhru s neteří a třeba i singl. Uvidíme, jestli to zvládnu.“

Do Paříže jste si udělali rodinný výlet s dětmi a manželem. Cepujete i tady Tomáše Plekance , aby byl připravený na sobotní exhibici v Prostějově proti Kristýně Plíškové s Janem Kollerem ?

„Jasně! Jak je Tomáš hokejový kouč, tak teď je i tenisový. (smích) Takže jsme tady spolu dvakrát trénovali. I on musí před exhibicí máknout.“

Už je nervózní?

„Asi ne, myslím, že je v pohodě. Čeká, že to oběhám. Ještě jsem neviděla Honzu Kollera, jak hraje tenis, ale slyšela jsem, že celkem dobře. Takže by to mohl být zápas na úrovni.“

Jak se vlastně líbí na Roland Garros čtyřleté Leontýnce? Nesbírá už podpisy hvězd?

„Zatím je jí to dost šumák, ale vzala jsem ji do šatny a ukazovala jsem jí svoji starou skříňku. Myslím, že to nějakým způsobem nasává a třeba si z toho něco bude pamatovat. Nejvíc se dětem ale líbí v místní úžasné školce. A před zápasem jsme strávili hodinu a půl na hotelu v bazénu. Já teda bohudík nemusela do vody, ale stejně je program pořád uzpůsobovaný dětem. Dřív to bylo všechno o mně, teď už ne.“