Šafářová si zahrála s neteří. Vyhlíží Prahu, jak se rýsuje comeback Bucie?

Záměr nastoupit v deblu s talentovanou neteří měla Lucie Šafářová již loni na podzim, kvůli splnění povinností spojených s návratem na profesionální okruh se však zápasu dočkala až nyní.

„Mám cíl zahrát si profi turnaj s každou z neteří. Jsem moc ráda, že nám olomoucká akademie ITS Tennis Centre dala volnou kartu a že jsme tady mohly nastoupit,“ líčila Šafářová. „Druhá neteř je v Americe, s tou si zahraji až na podzim.“

Dvojice Šafářová – Dvořáčková se představila za horkého odpoledne před skromnější návštěvou, zato v překrásném olomouckém areálu, kde se koná pětasedmdesátitisícový podnik kategorie ITF.

Na tribunce fandil manžel Tomáš Plekanec, hned po utkání do náruče tenistky skočila dcera Leontýna.

„Je tady nádherný areál, jezdili jsme sem občas už v době, kdy jsem trénovala v Prostějově. Jelikož jsme tady s dětmi, ocenili jsme, že je tady i dětský koutek. Čekání na zápas probíhalo na prolézačkách,“ smála se sedmatřicetiletá rodačka z Brna.

Bývalou světovou jedničku ve čtyřhře pochopitelně mrzelo, že si v Olomouci nezahraje v dalším kole. Šance vylepšit výsledek však přijde brzy na turnaji nedaleko Máchova jezera.

„Člověka štve, když zkazí něco, co nechce zkazit. Byl to pro mě deblový zápas po téměř pěti letech. Není jednoduché do toho naskočit, ale hrály jsme vyrovnané utkání,“ hodnotila Šafářová.

Pochválila osmnáctiletou parťačku, debutantku na akci této kategorie. „Hrála moc dobře. Na to, že to bylo její poprvé mezi ženami, absolutně držela krok. Bylo to o pár míčích. Možná chybělo trošku štěstíčka,“ říkala Šafářová. „Ve Starých Splavech se s Aničkou zase objevíme, možná si zahraju i singl,“ prozradila.

Šafářová se chystá na rozlučkový debl s oblíbenou spoluhráčkou a kamarádkou Bethanií Mattekovou-Sandsovou. Jistý je start týmu Bucie na Livesport Prague Open, podniku WTA ve Stromovce (21. – 26. července). Možnost zahrát si třeba i ve Wimbledonu nebo na US Open se nyní nerýsuje.

„Bethanie hraje moc dobře se Sofií Keninovou, jsou sedmé v žebříčku Race, budou pokračovat na velkých turnajích spolu. My si s Bethanií zahrajeme Prahu, ukáže se před českými diváky a tím to asi ukončíme,“ dodala Šafářová.