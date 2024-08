Zázrak Kovačková a spol. Mladé české tenistky znovu vládnou světu

Studnice českého tenisového talentu, zvlášť v dívčích kategoriích, je bezedná. Zlatý hattrick zkompletovalo o víkendu trio tenistek, když pro Česko potřetí v řadě získalo titul mistryň světa do 14 let. Tým kapitánky Petry Cetkovské, jehož hlavní hvězdou byla Jana Kovačková, které zdatně sekundovaly Laura Chlumská s Kateřinou Zajíčkovou, otočil na domácích kurtech v Prostějově finále s Američankami na 2:1.

Zvlášť čtrnáctiletá Jana Kovačková je jménem, které si buduje velké renomé. Bez ztráty setu vyhrála v prosinci na Floridě poslední ročník prestižního Orange Bowlu, v kategorii do čtrnácti let jako vůbec první Češka ve více než šedesátileté historii akce. Letos v červenci si podmanila i Wimbledon, jenž během druhého týdne grandslamu uspořádal třetí ročník turnaje pro čtrnáctileté dívky. A nyní na světovém šampionátu čtrnáctiletých zapsala už svůj druhý titul, neboť členkou vítězného družstva byla již loni. To je v kategorii tak mladých hráček unikát.

„Letos jsem byla určitě míň nervózní než loni,“ usmívala se Kovačková, jejíž o dva roky starší sestra Alena patří rovněž k velkým nadějím a loni ve Wimbledonu s Laurou Samson vyhrály juniorskou čtyřhru. Rodina Kovačkových žije taktéž v Říčanech, jsou sousedy Samsonových. Sestry trénuje rodinný klan, maminka Eva, za svobodna Hrmová, taktéž aspirovala na dráhu profesionální tenistky. Táta Petr si dokonce ve čtyřhře zahrál US Open a dodnes Česko úspěšně reprezentuje po světě na veteránských turnajích.

„Trénují nás oba, mamka ale víc. Hodně se ségrou trénujeme, hrajeme i body. Máme mezi sebou srandu a snažím se ji porazit, což už se mi párkrát povedlo. Ale taky se podporujeme, máme spolu dobrý vztah,“ líčila mladší ze sesterského dua Ája a Jája, vzrůstem stále ještě menší slečna, která těží z pestré hry, ráda využívá kraťasy a mění hru. „A taky mám dobrý forhend,“ popisuje Jana Kovačková, jež má pověst svérázné dívky.

Mistryně světa do 14 let pózují s trofejemi. Zleva Laura Chlumská, Jana Kovačková a Kateřina Zajíčková • Foto Pro iSport.cz: TK Sparta Praha

Wimbledonský titul pokládá za svůj prozatím největší úspěch, zároveň se jí v All England Clubu příliš nelíbilo. „Bylo tam hodně lidí, což moc nemám ráda, protože jsem pak nervózní,“ pravila. Za Atlantik na Orange Bowl se letos už nechystá vyrazit zase kvůli tomu, že nerada létá…

Co naopak miluje, jsou týmové soutěže. Zvlášť když se v týmu sejde s parťačkami z jednoho klubu. Kovačková, Chlumská i Zajíčková se všechny připravují na pražské Spartě, jsou kamarádky. „S Kačkou jsem asi nejlepší kámoška, dobře se známe, takže je to super pro tým. A s Laurou to samé,“ prozradila Kovačková.

Všechny tři dívky čeká po prázdninách nástup do deváté třídy základní školy. Kovačková s Chlumskou studují online a dochází na zkoušky. „To já do školy chodím, když můžu, nemám individuál. Teď ještě musím na přezkoušení z tělocviku,“ dala k dobru úsměvnou historku mistryně světa Zajíčková.

Jejich kariéry jsou stále teprve na začátku, coby dívky ročníku 2010 by mohly již příští sezonu dělat první krůčky na juniorských grandslamech, na kterých by si jednou rády zahrály i mezi dospělými. Na cestu za svým snem vykročily pravou nohou.