Tenisový převrat: Velká trojko, končíš! Sinner s Alcarazem převzali vládu

Tim Henmann, uhlazený gentleman a bývalý skvělý tenista, jenž v pátek oslavil padesátiny, nevychází z úžasu. „Když jsem hrál já a Pete (Sampras) získal čtrnáctý grandslam, vsadil bych poslední dolar na to, že ho nikdy nikdo nepřekoná. Pak se přihnali Federer s Nadalem a Djokovičem, kteří všichni dosáhli na dvacítku. A teď jsou tu tihle dva,“ žasne Brit a předpovídá, že taktéž Sinner s Alcarazem vyšponují své kariéry na dvouciferný počet triumfů na majorech.

Martina Navrátilová souhlasí. „Deset a víc dají oba dva,“ řekla ve vysílání Sky Sport. „Minimálně! Možná i ohrozí rekordy Federera s Nadalem a Djokovičem,“ domnívá se Australanka Jelena Dokičová. Už výkon deset a víc je přitom absolutně legendární, v celé historii tenisu se na něj dostala jen osmička vyvolených od Billa Tildena přes Roda Lavera, Roye Emmersona, Björna Borga se Samprasem až po již zmiňované trio.

Na sezonu 2024 se bude vzpomínat jako na rok, kdy objevili tenisové Eldorado Španěl s Italem a definitivně začala jejich éra. Forza, vamos, zní dnes nejčastěji kolem kurtů.

Ti dva vyhráli pět z posledních šesti grandslamů. Třiadvacetiletý Sinner vládne betonu, podmanil si Australian Open a US Open. Na měkčích površích s nerovnoměrným odskokem (Roland Garros, Wimbledon) vyčníval o dva roky mladší živel Alcaraz. „Pro tenis je dobré, že má nové šampiony,“ domnívá se Sinner.

A čísla mu dávají za pravdu. Kdo se bál, co bude po konci Federera s Nadalem a Djokovičem, mohl si všimnout, že za tři týdny (včetně kvalifikace) přišlo na právě skončené US Open i přes extrémně vysoké ceny vstupenek přes milion diváků, což je nový rekord. A to i přesto, že Federer už dva roky tenis nehraje, Nadal do New Yorku nepřiletěl a Djokovič vypadl po zisku olympijského zlata překvapivě už ve 3. kole.

Spekuluje se, že si sedmatřicetiletý Srb možná vybere delší pauzu, vrátí se až v novém roce a postupem času bude ořezávat program tak, až se definitivně vytratí. Nadalovi patří na žebříčku 154. místo, už přes dva roky nevyhrál turnaj a podlomené zdraví ukazuje na to, že již brzy může dát tenisu sbohem.

Nuda na ATP však nebude. Výjimečnost Sinnera s Alcarazem podtrhuje fakt, že dohromady vyhráli všech šest grandslamových finále, kterých se zúčastnili. Rodák z Murcie čtyři, ryšavý Ital pocházející z hor v Jižním Tyrolsku dvě.

Jsou kamarády. Alcaraz, jenž se už doma chystá na středeční Davis Cup proti Čechům, byl mezi prvními, kdo Sinnerovi gratuloval k aktuálnímu titulu z Flushing Meadows. Rivala podpořil, když se řešila jeho dopingová kauza.

„Aspoň jsem poznal, kdo jsou moji praví přátelé. Ti, co mě znají dobře, vědí, že bych nikdy neporušil pravidla,“ řekl Sinner s tím, že bojovat v New Yorku na kurtu a do toho ignorovat divnou atmosféru poté, co byly zveřejněné jeho dva jarní pozitivní testy na stopové množství anabolického steroidu v těle, byla složitá zkouška. Nic nezastíral, sám začal o dopingovém stínu mluvit. „Těžké období, příprava na US Open nebyla zrovna dokonalá,“ prozradil, když ve finále jasně odrovnal domácího Taylora Fritze 3:0 a přijal šek pro vítěze na 3,6 milionu dolarů.

Dokázal mentální sílu i ještě vylepšené podání. Jeho metodický a nesmírně efektivní tenis letos slaví úspěchy. Se šesti tituly a zápasovou bilancí 55:5 je už teď jednoznačně hráčem roku. Alcaraz za ním momentálně lehce zaostává (3 tituly, 39:9), což může být způsobené i startem v olympijské Paříži, kterou Ital vynechal.

Buď jak buď, nezdá se, že by se cesta k největším triumfům po konci velké trojky pro ostatní extrémně otevřela. Náladu v šatně výmluvně popsal Daniil Medveděv: „Pořád se musíme potýkat s těžkými vahami. Dřív to byli Roger s Rafou a Novakem, teď nám stojí v cestě Jannik s Carlosem. Moc se toho nemění…“