Žák trápil učitele, Menšík vzal idolu set. Djokovič chválil: Jsem tu pro něj

Obrovská euforie! Jakub Menšík se dostal do finále na turnaji v Dauhá • Profimedia

Byl to sváteční zápas. Utkání za odměnu. V prvním čtvrtfinále kariéry na akci série Masters se Jakub Menšík poprvé střetl s Novakem Djokovičem. A bez respektu se pustil do svého srbského idolu, jemuž dokonce ukradl i úvodní set mače. Nakonec však triumfoval o osmnáct roků starší titán, devatenáctiletý rodák z Prostějova, nejmladší čtvrtfinalista v dějinách turnaje, padl 7:6 (4), 1:6, 4:6.

Když se po 140 minutách boje oba borci potkali u sítě, skončili v přátelském obětí, prohodili pár slov. Djokovič byl mužem, který v Menšíkův talent uvěřil před téměř třemi lety po finále juniorky Australian Open. Pozval ho k sobě na přípravu do Bělehradu, všemožně mu pomohl v kariéře, o čemž v Šanghaji svědčil i Srbův bývalý fyzioterapeut Saša Jezdič sedící v Menšíkově boxu. Svého přemožitele si v mladém Čechovi nevychoval. Ale nechybělo k tomu příliš.

Svého přemožitele si v mladém Čechovi nevychoval. Zatím. A i napoprvé nechybělo příliš. „Těžká bitva! Jeho budoucnost je velmi zářivá a ví, že jsem tu vždy pro něj, ať bude potřebovat cokoliv. Přeji mu jen to nejlepší,“ vzkázal Djokovič českému mladíkovi.

Menšík v první sadě zosnoval velkou krádež. Djokovič za stavu 5:4 podával na zisk setu, český protivník s čepicí otočenou kšiltem dozadu se ale chopil hned svého prvního brejkbolu zápasu a srovnal na 5:5. Oklepal se i z nevydařeného vstupu do tiebreaku, který odstartoval dvojchybou a rychle v něm ztrácel 0:3. Z dalších osmi výměn ale bral Menšík sedm a senzačně se dostal do vedení. Byla to první sada, kterou Srb v Šanghaji letos ztratil.

Djokovič však zareagoval tak, jak je hodno nejlepšího tenisty dějin, jenž jde v Číně po 100. titulu z ATP Tour a pátém šanghajském. Bleskově srovnal stav, když prostřední dějství ovládl 6:1. A nadále šlapal na plyn, byť se Menšík opět dostal do zápasu. Český mladík absolvoval i v pátém zápase turnaje třísetovou bitvu a už na něm byl znát únava. Počtvrté v utkání přišel o servis na 2:3 v rozhodujícím dějství a to bylo vše, co výborně podávající a méně chybující Djokovič potřeboval. Za 2 hodiny a 20 minut uťal Srb Menšíkovu puť v Číně esem a ukončil výjimečný zápas.

Věkový rozdíl 18 let a 3 měsíce mezi oběma borci byl vůbec nejvyšším v historii na turnajích Masters od čtvrtfinále dál. Když se Menšík 1. září roku 2005 narodil, figuroval už Djokovič v elitní stovce žebříčku a akorát postoupil do 3. kola US Open…

Zatímco srbský vladař pomalu odchází ze scény, Menšíkův čas teprve nastává. Svůj talent v Číně demonstroval naplno, vyřadil Andreje Rubljova a Grigora Dimitrova, oba příslušníky top 10. I díky tomu se v žebříčku v pondělí posune na životní 51. místo.

Tenisový turnaj mužů v Šanghaji (tvrdý povrch, dotace 10,298.535 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Djokovič (4-Srb.) - Menšík (ČR) 6:7 (4:7), 6:1, 6:4.