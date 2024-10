Žebříček jako bič na tenistky. Polka přišla o první místo za trest

WTA se pokouší pozvednout prestiž okruhu a kvalitu menších turnajů tvrdou politikou. Od sezony 2024 platí nové pravidlo přikazující hráčkám, že za rok musí absolvovat alespoň 6 turnajů střední kategorie WTA 500. Pokud tuto kvótu nesplní, čeká je trest. Ten spočívá v tom, že přijdou o nejhorší výsledek z maximálního počtu osmnácti turnajů napříč všemi kategoriemi, které se jim počítají do žebříčku za posledních 52 týdnů.

A přesně tuto sankci uplatnila WTA vůči Šwiatekové i Sabalenkové, jelikož obě nejlepší tenistky současnosti požadovaný počet pětistovkových turnajů neodehrály. Zatímco však Polka přišla o 120 bodů za 4. kolo podniku v Miami, Běloruska odepsala pouze 10 bodů za 2. kolo v Dubaji. A to ji dostalo podruhé v kariéře na vrchol rankingu. „Snad tam tentokrát vydržím déle,“ přála si Sabalenková, která loni na podzim strávila na prvním místě osm týdnů, než ji díky triumfu bez porážky na Turnaji mistryň v Cancúnu Šwiateková sesadila a na prvním místě vydržela dalších 50 týdnů.

Momentálně vede Sabalenková žebříček s 9706 body, Polka jich má na kontě o 41 méně (9665). Vzhledem k tomu, že při letošním Turnaji mistryň v Rijádu obhajuje Šwiateková 1500 bodů a Běloruska pouze 625, je zřejmé, která z nich je velkou favoritkou na to zakončit rok na prvním místě. Nůžky mezi nimi se navíc ještě víc rozevřou příští týden, když v pondělí 28. října obě odepíší zisk nejen za loňské Masters, ale kvůli stejnému pravidlu opět za trest přijdou o dalších bodovaný výsledek do žebříčku. Šwiateková ztratí extra 195 bodů a Sabalenková 65. Rozdíl mezi nimi tedy bude již 1046 bodů.

Nehledě na naprosto zmatečné počty a zákruty v pravidlech, v nichž se běžný smrtelník nemůže orientovat, je předmětem kritiky fakt, že s pomocí žebříčkového biče WTA nutí hrát tenistky až na samý limit sil. A nejvíc to odnesou ty nejúspěšnější, které zůstávají na turnajích až do konce. Zvlášť v letošní olympijské sezoně to pocítila Šwiateková velmi silně, a tak si po US Open vybrala pauzu a od newyorského grandslamu zatím žádný turnaj neabsolvovala.

„Máme v kalendáři příliš turnajů, tohle nemůže dopadnout dobře… Tenis kvůli tak těžkému programu přestává být zábavou, zasloužily bychom si víc času na odpočinek,“ žádala koncem srpna při turnaji v Cincinnati Polka, jež letos sehrála 67 utkání napříč třinácti akcemi WTA, olympiádou a Billie Jean King Cupem.

Šwiateková se vrátí na túru pro Turnaj mistryň v Saúdské Arábii a čerstvě oznámila, že se po dvouleté pauze zúčastní i vyvrcholení BJK Cupu, kde může ve čtvrtfinále play off v Málaze narazit na český výběr. Velmi pravděpodobně ale ve Španělsku nastoupí bez nálepky světové jedničky.

Žebříček WTA k 21. říjnu:

1. Sabalenková (Běl.) 9706, 2. Šwiateková (Pol.) 9665, 3. Gauffová 5963, 4. Pegulaová (obě USA) 5785, 5. Rybakinová (Kaz.) 5471, 6. Paoliniová (It.) 5144, 7. Čeng Čchin-wen (Čína) 4480, 8. Navarrová (USA) 3698, 9. Kasatkinová (Rus.) 3500, 10. Haddaová Maiaová (Braz.) 3194, ...13. Krejčíková 2974, 25. Muchová 1971, 27. Nosková 1878, 31. Vondroušová 1738, 42. Plíšková 1253, 47. Bouzková 1140, 48. Siniaková (všechny ČR) 1139.