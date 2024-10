Český supertalent Samson (16) má stříbro z Masters, začíná dobývání WTA

Šestnáctiletá školačka se momentálně mění ve velkou kočovnici po světě. Z Číny se vrátila teprve v úterý, ve čtvrtek už zase nasedne do letadla směr Mexiko. „Cestování mi problém nedělá, vlastně mě i celkem baví. Táta taky hodně cestuje, pomáhá mi s tím, jak si lépe zvyknout na časový posun a další věci,“ zmiňuje otce Davida, jenž ji doprovází na většině turnajů a jehož civilním zaměstnáním je práce v cestovní kanceláři.

Společně se právě vrátili z čínského Čcheng-tu, kde Laura odehrála juniorský Turnaj mistryň. Začal pro ni hororově, v prvním utkání skupiny utrpěla debakl od Američanky s českými kořeny Kristiny Penickové 2:6, 0:6. „Zápas na poslední chvíli kvůli dešti přesunuli do haly. Nosím kontaktní čočky, měla jsem v ní problémy s viděním a soupeřka měla svůj den,“ líčila Samson krušný zážitek, jenž ji nezlomil.

Další tři mače včetně semifinále už ovládla, aby ji až v titulovém boji zastavila světová juniorská jednička Emerson Jonesová (4:6, 4:6). „Lepší by bylo vyhrát, ale i tohle je super výsledek,“ uznala hráčka pražské Sparty, když na tiskovou konferenci dorazila se stříbrnou medailí a plyšovou pandou. Těch dostala v Číně celou náruč. „Asi pět od organizátorů a dalších šest od fanoušků,“ smála se finalistka letošní juniorky Roland Garros, jež se s kategorií mladých loučí jako světová trojka, když nakrátko jí během sezony patřilo i první místo.

Juniorské výsledky ona ani její tým nepřeceňují. Stále jde jen o předsálí profesionálního tenisu, kde chce sympatická blondýna z Říčan u Prahy něco znamenat. Letos už vyhrála mezi dospělými tři menší turnaje ITF s dotací 15 000 dolarů a v červenci zazářila na premiérové akci WTA v Praze. Na kurtech svého mateřského klubu Sparta Praha coby majitelka volné karty prošla senzačně až do semifinále, když zdolala i Kateřinu Siniakovou, tehdy 38. tenistku žebříčku. „Praha byla highlight celé sezony. Mečbol ve čtvrtfinále, to byl nejlepší pocit v celém mém tenisovém životě. Díky Praze vím, že mám na to hrát mezi ženami,“ pravila Samson.

Svá slova hodlá potvrdit i v mexické Méridě, kde v pondělí startuje WTA turnaj a kam ji organizátoři pozvali na volnou kartu. Dobré jméno si tam udělala loni, když ve městě bez ztráty setu vyhrála velký juniorský turnaj.

Střety na WTA Tour, to je ale jiná liga. „WTA turnaje jsou to, proč hraju tenis. Ženské jsou do tenisu ještě zažranější než juniorky, nedají balón zadarmo. Jsou mnohem odolnější v hlavě, prostě opravdové profesionálky,“ líčí Samson, jež na začátku roku ani nefigurovala v žebříčku WTA a nyní je už na 370. místě. Cíl dostat se tento rok do elitní pětistovky už dávno překonala, i tak hodlá dál šlapat na plyn. „Takže bych ráda tenhle rok ještě stihla třístovku. Musím mít vysoké cíle,“ prohlásila slečna, jež má v Mexiku v plánu ještě dva menší padesátitisícové turnaje ve Veracruz a Chihuahue. Kurážné vyjádření překvapilo jejího otce i hlavního tenisového kouče Daniela Filja.

I oni však vidí, jak se jim tenhle talent vyvíjí před očima, projevuje se práce v posilovně, postupně zpevňuje tělo. Ač Lauru v létě na dva měsíce vyřadila ze hry trhlina ve stehenním svalu a pak těžká angína, pokroky jsou evidentní. „Po kondiční stránce vydrží víc, dokáže hrát mezi ženami vyrovnané zápasy, což je v šestnácti obdivuhodné. Její mentální odolnost a síla jsou taky na vysokém levelu. I tenis jde nahoru. Dokáže zakončit na síti, jde si pro body. Chce diktovat, nečeká na chybu druhé,“ popsal Filjo svou svěřenkyni, s níž pracuje již čtyři roky.

Doma není jedinou sportovkyní. Její devatenáctiletý bratr Oliver Samson, hokejový obránce a sestřin velký fanoušek, se právě tuží v Kanadě v nižší zámořské soutěži. Fandí si na dálku, sledují zápasy jeden druhého. A dělají rodičům radost. „Lauřina sezona překonala očekávání. Zlepšila se fyzicky i herně. Pomohly jí těžké zápasy v dospělé kategorii. Nedávno v Srbsku hrála skoro čtyřhodinový zápas. Sice ho prohrála, ale i ten jí dá víc než nějaké vítězství na juniorce,“ líčí otec David.

Nejtěžší krok kariéry, přechod z juniorského tenisu mezi dospělé, pro Samson právě začíná. A hodlá dokázat, že v ní má český tenis další nevybroušený diamant.

Laura Samson