Slavné české výhry nad Nadalem: vypískaný Berdych i šok na trávě

Hrálo se v bouřící atmosféře desetitisícové haly, během druhého setu odvrátil český tenista několik brejkbolů. V tiebreaku prohrával 1:3, pak otočil na 5:3, Nadal se nedal, vybojoval si setbol. V nepřátelské atmosféře ale slavil Čech. Zachoval chladnou hlavu, fanoušky se snažil umlčet přiložením prstu na ústa. To je rozzuřilo ještě víc a z kurtu ho vyprovodili hromovým pískotem. Na další výhru nad Nadalem si Berdych musel počkat až do roku 2015, kdy ho porazil ve čtvrtfinále Australian Open. Vzájemná bilance svítí pro Nadala 20:4.

„Nevím, co říct, jsem plný emocí,“ reagoval Rosol, který si získal sympatie publika. Nadal byl opařený. Více než tříhodinová bitva skončila jedním z největších překvapení v historii slovutného turnaje. Nadal si pak postěžoval na bolavá kolena, právě po Wimbledonu měl vynucenou sedmiměsíční zdravotní pauzu. Ale s ročním odstupem sportovně uznal: „Hrál výborně. Asi by mě porazil, i kdybych byl zdravý.“ Rosol si připsal nejslavnější výhru kariéry, ale vzápětí nestačil na Němce Kohlschreibera ve třech setech. Následující čtyři vzájemné zápasy v letech 2014 a 2015 už Nadal nad Rosolem vyhrál.

26letý Čech, stý na žebříčku, hrál poprvé v kariéře na slavné trávě All England Clubu. V prvním kole si poradil s Chorvatem Dodigem a čekal ho Nadal, jenž Wimbledon už dvakrát vyhrál. Na centrálním kurtu se zrodila prvotřídní senzace. Rosol slavného soupeře, proti němuž nastoupil vůbec poprvé, zasypal 22 esy, tím posledním řež v pátém setu ukončil a lehl si na trávu. Nechápal. A s ním celý sportovní svět. Španěl, o němž se už tehdy říkalo, že je jedním z nejlepších hráčů v historii, nevypadl tak brzy na grandslamu sedm let.

Jiří Novák

1. kolo Davis Cupu v Brně 2004

tvrdý povrch

Výsledek: 7:6 (2), 6:3, 7:6 (3)

Na brněnském výstavišti odehrál 17letý mladík z Mallorky první zápas v Davis Cupu. Ale nestačil na českou legendu, o jedenáct let starší, která už byla na sklonku kariéry. Pro španělského fenoména to byla jediná prohra v téhle týmové soutěži! Dalších 29 zápasů ovládl, úchvatnou kariéru symbolicky uzavřel právě při Davis Cupu, v němž pětkrát vystoupal na vrchol. Proti Novákovi mu nepomohlo ani to, že se sice hrálo na koberci, ale barvou připomínal antuku. „Byla to hrozná dřina,“ vzpomínal Novák po letech s tím, že mu hodně rychlý povrch pomohl.

Nehrajícím kapitánem českého výběru byl Cyril Suk, reprezentovali ještě Tomáš Berdych nebo Radek Štěpánek. Španělé vyhráli 3:2, Novák totiž kvůli zranění nemohl nastoupit do nedělní dvouhry. Klíčový bod zajistil právě Nadal, porazil Štěpánka ve třech setech. Novák během kariéry s Nadalem odehrál tři zápasy, vyhrál pouze v Brně. V roce 2006, kdy končil kariéru, s ním prohrál na US Open.