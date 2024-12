Navrátil o Rosolovi: Nemáme ideální vztah. Spor? S předsedou jsme si plácli

Sedmašedesátiletému Jaroslavu Navrátilovi tenisová veřejnost vyčítala, že do skupinové fáze Davis Cupu povolal jen čtyři tenisty, zatímco ostatní reprezentace přijely v početnějším složení. Ironií osudu bylo, že po onemocnění Jiřího Lehečky a zranění Tomáše Macháče se tým zdravotně rozsypal. Pomoct nemohl třeba Vít Kopřiva, kterého Navrátil do Španělska nevzal.

Právě Kopřivova absence rozlítila bývalé české reprezentanty. „Kdyby se tohle stalo ve fotbale nebo hokeji, trenér okamžitě končí nebo rezignuje. Je to brutální minela a ostuda,“ zlobil se Jan Hájek. „Myslím, že tohle panu Navrátilovi podsekne židličku,“ přitakal Lukáš Rosol .

„Ostatních patnáct týmů je na Davis Cupu v šesti, sedmi hráčích. My tam máme čtyři, z toho jednoho nemocného a jednoho zraněného. Kluci za to nemůžou, to se prostě může stát. Ale kapitán měl s touhle možností počítat a určitě vzít jako pátého hráče Víťu Kopřivu a minimálně ještě jednoho juniora. Tohle jde za panem Navrátilem,“ pokračoval Rosol.

Jak vnímá ostrá slova bývalých svěřenců sám Navrátil? „Kritika mě určitě mrzí, ale zrovna s Lukášem Rosolem si úplně nemyslím, že mám ideální vztah, takže i to se do toho promítlo. Člověk chyby někdy udělá, mezi kouči všech reprezentací nejsem jediný. Už je to pro mě pryč a uzavřená kapitola. Českému tenisu budu přát jen to nejlepší.“