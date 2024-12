Jako Alcaraz či Sinner. Menšíka čeká turnaj za odměnu. Chce titul

V roli třetího nasazeného vstoupí Jakub Menšík ve středu do turnaje za odměnu – Next Gen ATP Finals v saúdskoarabské Džiddě. Lukrativní akci pro osm nejlepších tenistů roku ve věku 20 let či méně před ním již ovládli Jannik Sinner či Carlos Alcaraz. Devatenáctiletý mladík z Prostějova vyrazil do přístavního města na pobřeží Rudého moře s vítězným záměrem, byť dobře tuší, že ve zvláštním formátu na tři vítězné sety hrané pouze do čtyř gamů se může stát cokoliv.

Sezona 2025, na jejímž konci by rád figuroval v elitní třicítce žebříčku, začíná Jakubu Menšíkovi již v polovině prosince. Devatenáctiletý supertalent už má za sebou ostrou předsezonní přípravu. Vánoce stráví v Dubaji, odkud se vydá na jižní polokouli. Přes podniky v Brisbane a Auckland se chce předvést především na grandslamovém Australian Open, které startuje už 12. ledna.

Na další program by se nejlepší nováček roku 2024 na okruhu ATP rád vítězně naladil v Saúdské Arábii coby úspěšný účastník turnaje, jehož cílem je představení hvězd budoucnosti světu. Next Gen ATP Finals čeká osmý ročník a mezi jeho šampiony minulosti se řadí Jannik Sinner, Carlos Alcaraz či Stefanos Tsitsipas. „Spousta bývalých vítězů je teď na špičce ATP. Jannik (Sinner) byl jedním prvních šampionů, byl tehdy podobně starý a na podobné úrovni jako teď já a dnes je nejlepší na světě,“ přeje si Menšík kráčet ve stopách současné absolutní elity.

Své působení v Džiddě rozjede ve středu proti stejně starému Learneru Tienovi, 122. borci žebříčku. Američan se letos pohyboval většinou mimo ATP okruh, ale ovládl tři challengery. V těžké modré skupině má české eso i největšího favorita turnaje a loňského finalistu, dvacetiletého Arthura Filse. Francouz letos vyhrál dvě pětistovky v Hamburku a Tokiu a v současné chvíli mu patří 20. příčka na světě. Čtvrtým do party je osmnáctiletý brazilský zázrak Joao Fonseca, světové číslo 145.

Vítězové Next Gen ATP Finals 2023 Hamad Medjedovič (Srb.)

2022 Brandon Nakashima (USA)

2021 Carlos Alcaraz (Šp.)

2020 nehráno

2019 Jannik Sinner (It.)

2018 Stefanos Tsitsipas (Řec.)

2017 Hyeon Chung (Korea)

Na turnaji Next Gen čeká Menšíka premiéra, po Jiřím Lehečkovi (finále 2022) se představí jako druhý Čech. Startují jen borci 20 let a mladší, věkový limit byl nově oproti minulosti snížen z 21 let. U Perského zálivu jsou třicetistupňová vedra, hrát se ale bude v klimatizované hale, což je pro Menšíka po přesunu ze zimního Česka přívětivější.

Velkou neznámou jsou naopak pravidla, k jejichž testování turnaj mladíků slouží. Tradičně se hraje formátem Fast 4, to znamená na tři vítězné sety do čtyř gamů. Za stavu 3:3 přichází na řadu klasický tiebreak do sedmi bodů. Loterii ze zápasů dělá systém no-ad, tedy gamy bez shod a prasátka při podání, pokud spadnou do vymezeného území, jsou pokládána za dobrý servis. Povoleno je koučování během zápasů, akcentuje se snaha o rychlejší průběh utkání. Pokud je předchozí výměna kratší než tři údery, padá časový limit mezi výměnami z 25 na 15 sekund. A čas mezi prvním a druhým servisem je vždy maximálně 8 sekund. Model turnaje je jinak stejný jako při dospělém Masters. Ze čtyřčlenných skupin postupují dva nejlepší do sobotního semifinále, finále je na programu v neděli.

Lukrativní jsou odměny pro hráče. Jen za nástup inkasujete 150 000 dolarů (3,5 milionu korun). Každá výhra ve skupině má hodnotu 36 660 dolarů (870 000), triumf v semifinále 113 500 dolarů (2,7 milionu) a titul dalších 153 000 (3,64 milionu). Neporažený šampion si tak přijde na 526 480 dolarů (12,5 milionu).