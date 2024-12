Menšík tenisovým nováčkem roku! Mohu být brzo na špici, věří si

Menšík si letos polepšil ve světovém žebříčku ze 167. na současnou 48. pozici. V únoru se v Dauhá poprvé dostal do finále turnaje ATP, vylepšoval si také maxima na grandslamech. Příští týden se představí na Turnaji mistrů do 21 let v saúdskoarabské Džiddě.

„Jsem super šťastný a poctěný, že jsem se stal Nováčkem roku a vyhrál tuhle cenu. Chtěl bych poděkovat za hlasy a všem fanouškům po světě za jejich podporu a lásku. Hodně to pro mě znamená," řekl Menšík.

„Ten týden v Dauhá pro mě bude nezapomenutelný. Z hlediska budoucnosti mi tenhle turnaj ukázal, že s těmito soupeři mohu hrát a být brzo na špici," doplnil Menšík.

Vedle turnaje v Dauhá, kde na cestě do finále porazil bývalou světovou jedničku Brita Andyho Murrayho, Rusa Andreje Rubljova či Francouze Gaëla Monfilse, porazil během sezony třeba také Kanaďana Félixe Augera-Aliassimea nebo Australana Alexeie Popyrina. V říjnu si ve čtvrtfinále turnaje v Šanghaji zahrál i se svým vzorem Novakem Djokovičem, jemuž podlehl po více než dvou hodinách 7:6, 1:6. 4:6.

Svěřenec trenéra Tomáše Josefuse potvrdil vítězstvím v prestižní anketě potenciál. Vloni získal stejné ocenění Francouz Arthur Fils, před ním uspěli například Dán Holger Rune, Američan Jenson Brooksby, Španěl Carlos Alcaraz či současná světová jednička Ital Jannik Sinner.

Z českých tenistů usiluje o úspěch ve výročních anketách ATP také Tomáš Macháč. Berounský rodák je mezi čtyřmi na kandidáty na ocenění pro hráče s největším zlepšením.