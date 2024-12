Test na doping během zápasu?! Menšík se v Arábii zlobil, už je bez šance

Jakub Menšík prohrál i druhý zápas na turnaji Next Gen pro tenisty do 20 let v Džiddě a do semifinále nepostoupí. Francouzovi Arthuru Filsovi, který ve středu také nečekaně zaváhal, dnes podlehl devatenáctiletý Čech 2:4, 3:4 a 2:4. V Modré skupině patří vítězi ankety ATP Nováček roku Menšíkovi poslední, čtvrtá pozice. Do bizarní situace ho navíc dostal ještě dopingový komisař...